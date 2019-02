Calici in versi, nuovo percorso enogastronomico

ORIA - "Di genio e di gusto", la prima rassegna in Italia dedicata a Vincenzo Corrado, apre i battenti.

Il 22 Febbraio presso la splendida cornice del Posto 55, analizzeremo l'aspetto poetico, conviviale e goliardico del Corrado: alcuni versi, tratti dall'introvabile raccolta "Poesie baccanali per commensali", verranno declamati da Luca Carbone, (Vice Presidente dell'Associazione Il pozzo e l'arancio nonché nostro associato).

Importanti cantine pugliesi e prodotti tipici locali, saranno associati alla parte culturale, creando così un percorso enogastronomico che viaggia parallelamente alla parte storico/culturale dell'evento.



I versi tratti da "Poesie baccanali per commensali" sono gentilmente concessi dal Prof. Luigi Neglia (uno dei maggiori esperti in Italia del Corrado), che come sempre cura l'aspetto storico e bibliografico del personaggio.



Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Quota di partecipazione € 15, ingresso riservato ai soci.

La tessera associativa 2019 può essere richiesta inviando una mail a 72024csc@gmail.com, contattando tramite messaggio la nostra pagina oppure chiedendo info a 333.6828875.