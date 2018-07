Campo scuola nella pineta: la Protezione civile si apre ai ragazzini

SAN PANCRAZIO SALENTINO - La Pubblica Assistenza San Pancrazio organizza la seconda edizione del campo scuola "Anch’io sono la Protezione Civile", progetto rivolto ai ragazzi tra i 10 e i 15 anni promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in collaborazione con le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato, le Regioni e le Provincie autonome. L’iniziativa contribuisce ad accrescere nei giovani la cultura di protezione civile e coltivare i volontari della protezione civile di domani.

Il campo si svolgerà presso la Pineta del Santuario Sant’Antonio alla Macchia in Contrada Caretta a San Pancrazio Salentino dal 23 al 29 Luglio p.v. Durante la settimana i ragazzi conosceranno i rischi presenti sul proprio territorio, imparando i corretti comportamenti da tenere in caso d’emergenza anche attraverso gli insegnamenti delle figure operative del sistema nazionale di Protezione Civile :Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Forestale, Vigili del Fuoco, Unità Cinofile.

I giovani potranno assaggiare cosa significa Protezione Civile attraverso un coinvolgimento personale ed una conoscenza della macchina organizzativa della Protezione Civile e di ANPAS, ma anche attraverso giochi e divertimento. In questo modo si auspica di implementare il capitale sociale, nuovi volontari che in futuro vorranno unirsi a noi per essere cittadini attivi e resilienti, capaci di reagire in situazioni d’emergenza ma anche come veicoli di prevenzione.

Saranno trattate tematiche relative l’antincendio boschivo, il primo soccorso e la gestione dei rifiuti per un riciclo creativo e per la cultura dei rifiuti 0. Santuario Sant’Antonio alla Macchia, Contrada Caretta S.P. San Pancrazio-Torre S.S. 23-29 Luglio 2018. Per ulteriori informazioni si prega contattare Samanta Carrozzo responsabile dell’Associazione Pubblica Assistenza San Pancrazio. Mail pubblicaassistenzasanpancrazio@gmail.com cell 3272999457