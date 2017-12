Capodanno: notte in festa a piazza Mercato, con i dj di Ciccio Riccio

BRINDISI - Appuntamento in piazza Mercato nella lunga notte di San Silvestro per salutare il vecchio anno e dare finalmente il benvenuto al 2018: il «Ciccio Riccio Dance Tour» porterà in piazza un’ondata di festa e allegria per accogliere tutti coloro che vorranno divertirsi, ballare e ascoltare musica senza uscire dalla città. Si comincia alle 23.30.

Manca ormai un passo alla notte più lunga dell’anno e anche Brindisi si prepara ad accogliere i tanti che avranno deciso di restare in città per dare il benvenuto al 2018. Sarà piazza Mercato il luogo d’incontro per i brindisi e gli auguri, con il «Ciccio Riccio Dance Tour», inserito nella rassegna «Brindisi a Natale 2017» organizzata dal Comune di Brindisi con la partecipazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, che accompagnerà con suoni e danze i momenti della festa. Si sa, la notte di San Silvestro è uno dei momenti che, per tradizione, sono legati al divertimento e ai festeggiamenti per l’anno vecchio che se ne va e per quello nuovo che si affaccia.

La crew di Ciccio Riccio saluterà a Brindisi il nuovo anno, a partire dalle 23.30, tra musica, eventi e dance: uno spettacolo che vedrà coinvolti i protagonisti delle trasmissioni più seguite della storica emittente radiofonica, con momenti di animazione e divertimento attraverso le hit più ballate di ogni tempo e per tutte le età. Ad animare e presentare lo spettacolo, con la direzione artistica di Gianluca Ziza, saranno Valentina Molfetta e Loredana Penna (Lory), storiche e seguitissime voci dell’emittente brindisina, mentre Andrea Sabato Dj, conduttore del popolare programma dance «Party Time», intratterrà il pubblico fino a tarda notte con le hit più conosciute e ritmate della musica dance di oggi e i classici del passato.

Dunque, appuntamento dopo il cenone in piazza Mercato a Brindisi per iniziare il 2018 con lo spirito giusto, assaporando il clima di divertimento nel segno della festa e dei buoni auspici.