Il Carnevale dei bimbi al parco “Potì”: sorprese e tanto divertimento

MESAGNE - Si svolgerà domani – lunedì 24 febbraio a partire dalle ore 16.30 presso il parco “Roberto Potì” di Mesagne – l’iniziativa “Carnevale dei bimbi” promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale “Lab Communications”.

“Uno spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie che li accompagneranno: un’occasione aperta alla città e a chi vorrà raggiungerci da fuori Mesagne semplicemente per fare festa e trascorrere qualche ora in allegria”, ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli. L’iniziativa, come annunciato dal direttore artistico Maurizio Piro, prevede intrattenimento musicale, ledshow, magia e animazione. Tutti i presenti saranno omaggiati di gadget luminosi.