Brindisi: torna il "Carnevale in festa" al rione Sant'Elia

Seconda edizione del “Carnevale in festa”. L’evento, con ingresso gratuito, organizzato dall’associazione “Il Paradiso del dono” si svolgerà il prossimo 22 febbraio presso la sede di “Movimenti laboratorio urbano”, situata in via Felice Carena, al rione Sant’Elia, a partire dalle ore 18. Sono previsti una lotteria, con l’estrazione di numerosi premi, e le premiazioni di miss e mister “Carnevale in festa 2020”.

L’associazione Il Paradiso del Dono si spende a sostegno di famiglie oppresse da un sistema economico sempre più insostenibile per le proprie tasche. La seconda edizione del Carnevale in festa è resa possibile dalla collaborazione di tantissimi volontari che hanno garantito lo svolgimento della serata. “Dalla location, disposta dai ragazzi di Movimenti Laboratorio Urbano, alle foto di Valentina Sardano, alla musica di Amedeo Olimpio, alla collaborazione di Asd Mikjldaus Dance Accademy e di tutti gli sponsor che continuano ad avere fiducia nella nostra mission sostenendoci in ogni modo”.

“Il Paradiso del Dono ha dimostrato con la sua tenacia che l'unione fa la forza. L'unione di tantissime risorse aiutano a realizzare qualcosa di grande e unico e che sia alla portata di tutti”.