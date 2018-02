"Carnevale nel borgo 2018": tre giorni di divertimento a Cisternino

CISTERNINO - Domenica 11 febbraio "L'Arca del Divertimento". Grande festa di carnevale in piazza Vittorio Emanuele

Parata di inizio dalla "Stazione della Felicità" (Largo Pineta). A colorare di divertimento l'intero pomeriggio: spettacolo di marionette a filo, spettacolo con supereroi e principesse,trampolieri, mascotte, spettacoli di illusionismo e di ombre cinesi, clown. Dimostrazione cinofila a cura di Nicola Ratti e il suo team "k1 dog"

Animazione a cura della Sds e degli animatori dell'Oratorio Salesiano

Inoltre vi aspetta per le vie del paese "Treno dei desideri" con i personaggi del mondo dei Cartoon

Sfilata di carri e di Maschere per il paese / Partenza ore 17.00 dal piazzale antistante il Teatro "P. Grassi"

(In caso di maltempo la festa si svolgerà presso il Pala Convertini)



Lunedì 12 Febbraio

Festa in maschera con i bambini e le famiglie "L'arca del divertimento"

dalle 17.00 alle 20.00 all'Istituto Salesiano



Martedì 13 Febbraio

Sfilata di carri e Maschere per il paese

Raduno ore 16.30 / Partenza ore 17.00

dal piazzale antistante il Teatro "P. Grassi"