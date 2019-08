Ceglie Food Festival: si accendono i fornelli, gli appuntamenti di stasera

CEGLIE MESSAPICA - Prenderà il via ufficialmente questa sera l’undicesima edizione del Ceglie Food Festival a Ceglie Messapica nel cuore della Valle d’Itria. L’evento è organizzato dalla New Music Promotion con il supporto del Comune di Ceglie Messapica, in collaborazione con la scuola di cucina “Medita”.

“Siamo soddisfatti, organizziamo come amministrazione da dieci anni questo evento che mi auguro possa crescere e diventare punto di riferimento per il meridione d’Italia” – queste le parole in conferenza stampa del sindaco di Ceglie Luigi Caroli.

“Sarà sicuramente un’edizione da vivere nel cuore del Mediterraneo, è questo il tema scelto per questa 11esima edizione, non solo food locale ma anche occhi puntati sulla pesca, settore per il quale sta facendo tanto il Gal Alto Salento – aggiunge in conferenza il vice sindaco Angelo Palmisano – come ogni anno vi aspettiamo per vivere nella nostra città momenti di svago, divertimento con occhi puntati come sempre alla qualità dei prodotti della nostra terra”.

Questa sera giovedì 8 agosto 2019, si apre con uno show tutta da ridere, sul palco del Ceglie Food Festival ci sarà infatti il comico barese Renato Ciardo, nella stessa serata sarà possibile effettuare il tour gastronomico per gli stand installati in via Monterroni – Belvedere ed in Piazza Sant’Antonio.

Nella giornata di venerdì (9 agosto 2019) le attività entreranno nel vivo con una serata dedicata alle donne, mandrina d’eccezione Anna Falchi. Presenta anche quest’anno il testimonial del Ceglie Food Festival e voce storica di Radio Due Federico Quaranta. In piazza Plebiscito si alterneranno dalle ore 20.00: Eleni Pisano, Palma d’Onfrio, Marisa Andrisani e Floriana Fanizza. La masterclass sarà dedicata ai vini della Valle d’Itria a cura di Marianna Cardone.

Il 10 agosto sul palco centrale sotto la torre dell’orologio andrà in scena una sfida culinaria tra i sindaci delle città dell’Alto Salento e della Valle d’Itria che si sfideranno tra pentole, mestoli e coperchi. Nella seconda parte degli show coking, spazio al progetto X-Food, noto ristorante sanvitese gestito da giovani diversamente abili. Ospite della serata Felice Caccetta de “Il Mare che vorrei” supportato dal Gal Alto Salento e della riserva di Torre Guaceto. La masterclass che andrà in scena sarà dedicata all’Olio Evo a cura di Marta De Matteis. Durante la serata sarà consegnato il premio “Ambasciatore dell’anno”.

Nell’ultima serata del Food Festival si svolgerà la “Notte degli chef”, interverranno dalle 20.00: Antimo Savese, Danilo Vita, Enzo Florio, Gianni Bellanova e Ottavio Giulio Surico.

Tutte le serate saranno accompagnate da aftershow musicali, oltre all’area kids che sarà attiva per tutti i quattro giorni di festival.

PROGRAMMA DEL CEGLIE FOOD FESTIVAL XI EDIZIONE

PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA DEL FESTIVAL GIOVEDI’ 8 AGOSTO 2019

• Piazza Plebiscito – Renato Ciardo in “Solo Solo”

PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA DEL FESTIVAL VENERDI’ 9 AGOSTO 2019

Serata dedicata alle donne – Madrina della serata Anna Falchi

Inizio ore 20.00 – Piazza Plebiscito

• Coking show con gli chef Eleni Pisano, Palma D’Onofrio, Marisa Andrisani e Floriana Fanizza.

• Masterclass: “I Vini della Valle d’Itria” con Marianna Cardone

PROGRAMMA DELLA TERZA GIORNATA DEL FESTIVAL SABATO 10 AGOSTO 2019

Inizio ore 20.00 – Piazza Plebiscito

• “Ambasciatori della gastronomia” - Sindaci in Cucina

• Qualcosa di Diverso a cura di X-FOOD.

• Premio Ambasciatore dell’anno

• Felice Caccetta – Il Mare che vorrei

• Piazza Plebiscito – Olio EVO con Marta De Matteis

PROGRAMMA DELL’ULTIMA GIORNATA DEL FESTIVAL DOMENICA 11 AGOSTO 2019

Inizio ore 20.00 – Piazza Plebiscito

• Coking show “La notte degli chef” con Antimo Savese, Danilo Vita, Enzo Florio, Gianni Bellanova e Ottavio Giulio Surico.