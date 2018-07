Cerimonia passaggio delle consegne al Lions club Brindisi

Nella splendida cornice di Tenuta Moreno – Latiano, il 7 luglio si è svolta la cerimonia di passaggio delle consegne tra il Presidente dott. Beppe Maggi e quello entrante dott. Giuseppe Dabbicco.

Alla cerimonia erano presenti autorità Lionistiche, il Governatore dott. Pasquale Di Ciommo, graditi e gentili ospiti. La cerimonia ha visto l’entrata nel Club di una nuova socia, Professoressa Angela Citiolo, Preside della scuola media G. Salvemini di Brindisi, con la quale negli anni passati sono stati realizzati importanti e significativi services - vedi il “Poster per la Pace”, l’installazione nella sua scuola di due defribrillatori, meetings quali “Viva Sofia” atto a far acquisire le tecniche di gestione del soffocamento dei bambini.

La Socia, presentata dal Delegato di zona dott. Alfonso Baldassarre, ha un lungo e nutrito Curriculum di esperienze professionali con positiva ricaduta sul territorio; pertanto si presenta con tutte le migliori qualità e caratteristiche per far parte validamente del Club di Brindisi. A riconoscimento dell’attività svolta nell’anno sociale 2017/18 e nel passato, è stata conferita al Pesidente uscente dott. Beppe Maggi la Melvin Jones Fellow che rappresenta la massima onorificenza dell’ associazione Lions Intenational.

Il Governatore dott. Pasquale Di Ciommo ha sottolineato il valore dell’onorificenza conferita, il lavoro e gli scopi della fondazione LCF, cui ricorrono quest’anno i 50 anni della fondazione.

Il Presidente uscente dott. Beppe Maggi, commosso e grato per l’onore ricevuto, ha preso la parola per illustrare i services ed i meetings realizzati nel suo anno sociale. Il tutto è stato accompagnato da un video illustrante tutte le attività svolte grazie anche alla fattiva collaborazione del Direttivo e di tutti i Soci.

Il Presidente entrante, dott. Giuseppe Dabbicco, ha illustrato i suo programma e presentato la sua squadra. Il Governatore, nel suo discorso conclusivo, ha sottolineato il significato dell’elezione, alla Presidenza Internazionale, di una donna di nazionalità Islandese, sottolineando il ruolo delle donne nell’associazione Lions che vanta la più alta partecipazione di presenze femminili rispetto ad altre associazioni di servizio.

A chiusura dell’incontro il Governatore, dott. Pasquale Di Ciommo , ha illustrato alcuni dei progetti della Fondazione Lions, chiudendo il suo discorso con il motto “ We serve”. “ Con orgoglio e passione bisogna essere e stare nei Lions, la più importante Associazione per Services e numero di Soci, particolarmente significativa la presenza di quelli provenienti dal mondo asiatico.” In un clima di benessere, di cordialità, di tutti i soci ed ospiti del Club, presenti in sala, si è tenuto un piacevole convivio.