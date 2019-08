Lo chef surfista Federico Sisti ospite del ristorante sociale XFood

SAN VITO DEI NORMANNI - “Tradition Never Die”. La tradizione non muore mai. È il motto che lo chef Federico Sisti porta sull’immancabile cappellino da surfista. Lo indosserà anche giovedì sera ai fornelli di Xfood quando le ricette della sua Romagna incontreranno i prodotti dell’Alto Salento.

Romagnolo, classe 1981, dopo diverse esperienze in rinomate cucine stellate d’Italia e qualche cavalcata sulle onde dell’Australia, Sisti approda nella milanese Antica Osteria del Ronchettino. Ben presto qui conquista non solo la clientela storica, ma anche larga fetta della della critica gastronomica. Come? Rispettando la tradizione milanese con i piatti icona ed osando pian piano con l’introduzione dei Fuori Milano, piatti innovativi, ma sempre nel solco della tradizione reinterpretata e della cucina di base.

Giovedì 22 Agosto, Federico sarà ospite di XFood - Ristorante sociale per una cena a più mani con la cuoca Anna Maria Leozappa ed i ragazzi di sala e cucina coinvolti nel progetto.