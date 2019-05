“After” il film di Jenny Gage a Mesagne

MESAGNE - Sabato 4 e domenica 5 maggio al teatro comunale di Mesagne sarà trasmesso il film After, regia Jenny Gage. Orari: 18.00 e ore 20.00. Ticket 5 euro ridotto 4 euro

After è un film diretto da Jenny Gage, tratto dalla saga bestseller di Anna Todd (1.200.000 copie vendute in Italia), diventato un fenomeno come fan fiction su Wattpad.

Il film, che vede protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, racconta la storia di Tessa, studentessa e figlia modello, con all'attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott, un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.

Info 3391338519 Cine Teatro Comunale di Mesagne Via Federico II