Eleganza a tinte forti nel film “The housemaid”

MESAGNE - Domenica 25 febbraio alle ore 18:15, in piazza Orsini del Balzo, 9 a Mesagne, avrà luogo l’ultimo appuntamento del mese a tema “amori improbabili” della rassegna “Cinecronici”, organizzata da Cabiria Circolo Arci insieme all’Accademia di Cinema e Scrittura creativa Cine Script che cura l’introduzione del film “The housemaid” di m Sang-soo. Con Jeon Do-yeon, Lee Jung-Jae, Youn Yuh-jung. (Drammatico, 106 min. - Corea del sud 2010).

Caposaldo della cinematografia coreana firmato da Kim Ki-young nel 1960, questo remake elegante e provocatorio, già vincitore del Premio Speciale della Giuria al Courmayeur Noir Festival, racconta la storia di una governante fuori dalle righe che con i suoi modi ingenui e gentili conquista la simpatia di tutta la famiglia, compresa quella del marito della sua signora. L’incidente che ne scaturisce scatena una reazione a catena di rapporti velenosi che infiamma il finale, lasciando interrogare lo spettatore sui ruoli sociali: chi sono i servi e chi i padroni e chi, tra i due, è davvero il più libero.

Al termine di ogni proiezione verrà offerto un aperitivo, occasione per conoscersi e discutere sul film proiettato. L’ingresso è riservato ai soci Arci, la tessera è sottoscrivibile in loco al costo di 5€/annue ed è valida in tutti i Circoli Arci d’Italia. Per la proiezione e l’aperitivo è previsto un contributo. Info 327 4237720