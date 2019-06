Un'estate di grandi film all'Arena Eden. E a soli 2 euro

BRINDISI - Torna la magia del cinema d’estate, a Brindisi, e il luogo che la ospiterà è sempre l’Arena Eden, lo spazio dedicato alle proiezioni nel rione Bozzano (viale Francia, 2 - angolo via Gibilterra): un ottimo compromesso per gustarsi film sotto le stelle e difendersi dal caldo estivo. La rassegna dell’Arena Eden è uno delle iniziative, ormai tradizionali, che più contribuiscono a rendere vitali le notti brindisine per chi rimane in città d’estate.

Al solo costo di 2 euro a biglietto, tutte le sere sarà possibile assistere a film della recente stagione cinematografica, sia a luglio (spettacolo unico ore 21) sia ad agosto e l’1 settembre (doppio spettacolo ore 20.15 e 22.15). Un modo per passare una serata all’aria aperta e recuperare qualche film sfuggito durante la stagione invernale, stavolta sotto il cielo stellato. Film per sorridere, per riflettere, per stare assieme in questa magnifica estate: tanti appuntamenti per vivere un’esperienza en plein air nel cuore dei mesi estivi. Vi aspettiamo numerosi. Info 347 3691031. Di seguito, tutti i film in programma:

LUGLIO 2019

1 - 2

BOHEMIAN RHAPSODY

di B. Singer con R. Malek, L. Baynton e G. Lee

3 - 4

NOTTI MAGICHE

di P. Virzì con M. Lamantia, G. Toscano e I. Vetere

5 - 6 - 7

IL TRADITORE

di M. Bellocchio con P. favino, M. F. Candido e L. Lo Cascio

8 - 9

MIA E IL LEONE BIANCO

di G. de Maistre con D. De Villiers, M. Laurent e L. Kirkwood

10 - 11

IL BENE MIO

di P. Mezzapesa con S. Rubini, S. Mellah, D. Abbrescia e F. De Vito

12 - 13 - 14

DOLOR Y GLORIA

di P. Almodovar con A. Banderas, A. Etxeandia e L. Sbaraglia

15 - 16

TI PRESENTO SOFIA

di G. Chiesa con M. Ramazzotti, F. De Luigi, C. Sbaraglia e S. Shapiro

17 - 18

COPIA ORIGINALE

di M. Heller con McCarthy, R. E. Grant e D. Wells

19 - 20 - 21

IL RITORNO DI MARY POPPINS

di R. Marshall con E. Blunt, L. M. Miranda e B. Whishaw

22 - 23

IL PROFESSORE E IL PAZZO

di F. Safinia con M. Gibson, S. Penn, E. Marsan e N. Dormer

24 - 25

MODALITÀ AEREO

di F. Brizzi con P. Petrolo, P. Ruffini, V. Placido, D. Abbrescia e C. Guzzanti

26 - 27 - 28

I MOSCHETTIERI DEL RE

di G. Veronesi con P. Favino, R. Papaleo, V. Mastandrea, S. Rubini, A. Haber e M. Buy

29 - 30

AVENGERS: ENDGAME

di J. E A. Russo con R. Downey Jr., C. Evans, M. Ruffalo e S. Johansson

31

MAMMA MIA - CI RISIAMO

di O. Parker con M. Streep, P. Brosnan e A. Garcia

AGOSTO 2019

1

MAMMA MIA - CI RISIAMO

di O. Parker con M. Streep, P. Brosnan e A. Garcia

2 - 3 - 4

GREEN BOOK

di P. farrelly con V. Mortensen, M. Alì, L. Cardellini e S. Maniscalco

5 - 6

IL CORRIERE - THE MULE

di e con C. Eastwood, B. Cooper, L. Fishburne e M. Pena

7 - 8

BENTORNATO PRESIDENTE!

di F. Fontana e G. Stasi con C. Bisio, S. Felberbaum, P. Sermonti, P. Calabresi e G. Poggi

9 - 10 - 11

DUMBO

di T. Burton con C. Farrel, M. Keaton, D. DeVito e E. Green

12 - 13

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ

di D. Luchetti con Piff, Thony, R. Carpentieri e A. Alleruzzo

14 - 16 - 17 - 18 (spettacolo unico ore 21.00)

BOHEMIAN RHAPSODY

di B. Singer con R. Malek, L. Baynton e G. Lee

19 - 20

IL GRANDE SPIRITO

di e con S. Rubini, R. Papaleo, I. Lotito, B. Guaccero e G. Diana

21 - 22

LO SCHIACCIANOCI E I 4 REGNI

di L. Hallstrom e J. Johnston con K. Kneightley, M. Freeman

23 - 24 - 25

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE

di M. Bruno con A. Gassman, M. Giallini, E. Leo, G. Tognazzi e I. Pastorelli

26 - 27

LA FAVORITA

di Y. Lanthimos con O. Colman, E. Stone, R. Weisz e N. Hoult

28 - 29

10 GIORNI SENZA MAMMA

di A. Genovesi con F. De Luigi, V. Lodovini, A. Elli e B. Usai

30 - 31

TOY STORY 4

Animazione

SETTEMBRE 2019

1

TOY STORY 4

Animazione