Domenica con “Incantesimo napoletano” al Cabiria di Mesagne

MESAGNE - domenica 3 febbraio, alle ore 18:30, nell’ambito della rassegna “Cinecronici”, presso Cabiria Circolo Arci in piazza Orsini del Balzo 9, verrà proiettato il film “Incantesimo napoletano” (Commedia – Italia, 2002, durata 90’). Regia di Paolo Genovese e Luca Miniero, con Gianni Ferreri e Marina Confalone. L’opera prima dei due registi che vince diversi premi in numerosi Festival, è una commedia surreale che racconta le vicende di una famiglia di napoletani veraci nella quale accade un fatto incredibile: la nascita di una bambina che parla milanese e che vuole nutrirsi solo di risotto e panettone. Il colpo per i genitori sarà duro ma infiniti saranno gli sforzi che i familiari di Assuntina faranno per cercare di “guarirla”.

Prossimi appuntamenti in rassegna, sempre presso la sede di Cabiria e sempre alle ore 18:30: domenica 10 febbraio “Bobby”(Drammatico, biografico – USA, 2006, durata 120’). Regia Emilio Estevez. Con Harry Belafonte, Joy Bryant; domenica 17 febbraio: “La famiglia Bélier” (Commedia – Francia, 2014, durata 100’). Regia Eric Lartigau. Con Karin Viard, François Damiens,; domenica 24 febbraio: “Timbuktu” (Drammatico – Francia, Mauritania, 2014, durata 97’). Regia Abderrahmane Sissako. Con Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki.

Ingresso con contributo di 3€ per i soci Arci. I non soci potranno tesserarsi arrivando 15 minuti prima dell’inizio dell’evento al costo di 5€. Validità fino al 30 settembre in tutti i circoli Arci d’Italia. Info e prenotazioni: 327 4237720