All'Apulia Film Forum di Brindisi incontri con Rubini e Servillo

BRINDISI - Sergio Rubini e Toni Servillo ospiti d'onore del decimo Apulia Film Forum in programma dal 10 al 12 ottobre a Brindisi, evento promosso da Apulia Film Commission e Regione Puglia che nella nostra provincia decine di produttori internazionali. "Il forum genera opportunità di incontro tra produttori e autori, ma sarà anche un'occasione per mostrare la nostra città ai produttori cinematografici di tutto il mondo, attraverso due visite guidate, una nel porto e una fra i monumenti", scrive il sindaco Riccardo Rossi sui social.

"Ringrazio l’Apulia Film Commission e la Regione Puglia per questa possibilità e per aver pensato di dedicare alla comunità brindisina due serate speciali. Due talk con due grandissimi interpreti del cinema italiano, Sergio Rubini e Toni Servillo, che si svolgeranno sul palco del Nuovo teatro Verdi, ospite e pubblico insieme", annuncia Rossi. Sabato 12 ottobre ore 19 talk-show con Sergio Rubini e a seguire la proiezione del suo film «L’uomo nero» girato a mesagne e in altri luoghi. Domenica 13 ottobre ore 19 talk-show con Toni Servillo, ci parlerà del film «É stato il figlio» girato a Brindisi per la regia di Daniele Cipri.