“Irina Palm”: una storia scabrosa, divertente, commovente e ricca di umanità

MESAGNE - Venerdì 1 giugno al Cabiria Circolo Arci, in piazza Orsini del Balzo 9 a Mesagne, ultimo appuntamento in cartellone con il cine-aperitivo a tema “la posta in gioco” della rassegna Cinecronici. S’inizierà alle ore 20:15 con l’aperitivo e si proseguirà alle ore 20:45 con l’introduzione e la proiezione del film “Irina Palm” di Sam Garbarski (Belgio, Lussemburgo, Gran Bretagna, Germania, Francia 2007, drammatico - commedia 103’) con Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Bishop.

Vincitore ai Nastri d’argento e al David di Donatello, questo film racconta le vicende di Irina Palm, un’anziana donna semplice spinta da un amore che solo una nonna può conoscere, che affronta la volgarità del suo agire trasformandola in una routine che non solo è rivolta a un buon fine ma che, al contempo, la rende consapevole di un appeal che pensava di non avere più. Il risultato è una storia scabrosa ma divertente, commovente e ricca di umanità.

Ingresso con contributo. La partecipazione agli eventi organizzati all’interno del circolo Cabiria è riservata ai soci Arci. Tessera sottoscrivibile in loco al costo di 5€/annue e valida in tutti i Circoli Arci d’Italia. Info: 327 4237720.