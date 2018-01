Open Day per aspiranti Autori di Cinema e Narrativa

MESAGNE - Sabato 13 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30, presso la sede dell’Accademia di Cinema e Scrittura Creativa Cine Script, avrà luogo, come di consueto per due volte l’anno, l’open day dedicato ad aspiranti autori e narratori che vorranno mettersi alla prova, gratuitamente, nelle discipline di loro interesse.

Cine Script, prima in Puglia ad offrire corsi permanenti in scrittura narrativa, scrittura autobiografica,

sceneggiatura, dizione, lettura espressiva e professioni social media, nasce dall’idea della sceneggiatrice Anna Rita Pinto, avallata dai soci onorari Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime, al rientro in Puglia dopo la sua ventennale esperienza nella Capitale. I corsi suddivisi in vari livelli di approfondimento, a partire dal livello base, sono rivolti a tutti, dai 14 anni in su, senza limite di età. Nella giornata di sabato 13 gennaio docenti e

segreteria saranno disponibili per dare tutte le informazioni in merito alle modalità per partecipare ai corsi e al loro svolgimento.

I laboratori in programma: ore 10:00/11:00 laboratorio di scrittura creativa livello base con Anna Rita Pinto; ore 11:30/12:30 laboratorio di dizione e

lettura espressiva con Alessandra Mandese; ore 17:00/18:00 laboratorio di scrittura autobiografica con Angelica Biasi; ore 18:30/19:30 laboratorio di scrittura creativa livello base con Anna Rita Pinto. Si consiglia la prenotazione al 328 2069017.