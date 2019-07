“A star is born” inaugura la rassegna Cinema in Cortile

FRANCAVILLA FONTANA - Giovedì 11 luglio alle 21.00 nel cortile della Parrocchia San Lorenzo è in programma la proiezione del film “A star is born”, primo appuntamento della rassegna “Cinema in cortile”.

Il film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, è diretto da Bradley Cooper che ne è anche protagonista insieme a Lady Gaga.

La pellicola racconta la storia d’amore tra Jackson Maine, star della musica rock, e Ally, una cameriera che si divede tra lavoro e musica. I due si conoscono per caso e scoppia subito l’amore. L’incredibile talento della ragazza convince Jack a portarla con sé sul palco.

Grazie ai duetti con Maine, Ally raggiunge un insperato successo che la conduce a vincere un Grammy Award come miglior cantautrice esordiente.

Sulla strada dei due però ci sono ostacoli che sembrano insormontabili.

La rassegna, a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Cinema Salerno, è con partecipazione libera e gratuita.