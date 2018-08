I concerti e le sagre di dal 14 al 16 in provincia di Brindisi

Appuntamenti che accontentano tutti i gusti in programma per Ferragosto nelle marine del Brindisino ma anche nei centri dell’entroterra: sagre, concertini in piazza, mostre e feste all’aperto allieteranno i tre giorni più caldi e movimentati della stagione estiva. Non mancheranno gli appuntamenti religiosi in onore della Madonna dell’Assunta, come a Fasano, ma ecco i principali eventi in piazza.

Pizzica a San Vito con il concerto de La Taricata

Torna per la sua diciottesima edizione nel giorno di Ferragosto il concerto dei Taricata, da oltre quarant’anni gruppo di pizzica e canti popolari di San Vito dei Normanni. Occasione certamente particolare quest’anno a causa della scomparsa del prof. Lorenzo Caiolo, co-fondatore e responsabile culturale del gruppo. Sul palco di piazza Leonardo Leo l’ensemble vorrà infatti affermare attraverso la musica il valore, l’impegno, l’amore per il senso profondo della tradizione del prof. sanvitese.

Per avvalorare con forza il suo messaggio e per il grande pubblico di Piazza Leo, il gruppo suonerà e danzerà i suoi ritmi talvolta allegri e cadenzati, talvolta nostalgici, rabbiosi verso le ingiustizie, furiosi per amore, accesi verso la speranza. Grandi ospiti nel concerto del prossimo mercoledì: in programma il tributo “Lorenzo&friends” che porterà sul palco Mimmo Gialluisi, cantante ed ex componente del gruppo; il famoso polistrumentista Nico Berardi, il tamburellista e costruttore di tamburelli Davide Torrente, il musicista e ricercatore musicale Mauro Semeraro, il noto cantastorie di Ostuni Tonino Zurlo.

Il concerto 2018 sarà impreziosito dalla presenza di un artista internazionale: Nandu Popu dei Sud Sound System, che in più occasioni ha condiviso con Lorenzo Caiolo momenti di approfondimento sui grandi temi del nostro Sud. Non da ultimo, danzerà con i Taricata il ballerino Andrea De Siena, già danzatore de La Notte della Taranta, nato artisticamente proprio col gruppo musicale sanvitese. Lo spettacolo, con inizio previsto per le ore 21.30, rientra nella rassegna degli eventi estivi promossi dall’Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni.

A Ostuni la Sagra dei Vecchi Tempi

A Ostuni Torna anche quest’anno per la 43esima edizione la tradizionale “Sagra Vecchi Tempi”, organizzata dal gruppo folk “La Stella” con il patrocinio del Comune di Ostuni. Quest’anno nella cornice di Viale Oronzo Quaranta, lungo la cinta muraria della Città Bianca, turisti e visitatori, potranno tornare indietro nel tempo alla riscoperta delle vecchi mestieri e delle antiche tradizioni culinarie, accompagnate dalla tradizionale musica popolare. L’appuntamento doppio è fissato per il 14 e 15 agosto 2018, dalle ore 19.00.

Si balla in piazza anche a Carovigno

In piazzetta ‘Nzegna il 15 agosto alle 20.30 appuntamento con un concerto di pizzica, in piazza IV novembre alle 22.30, invece esibizione del gruppo pop rock con MaryFiore. Nel castello, invece, fino al 19 agosto, c’è la mostra fotografica “Linea di Confine” del fotogiornalista Francesco Malavolta “che testimonia con i suoi scatti il fenomeno delle migrazioni e il loro evolversi”. Appuntamento anche con la mostra d’arte contemporanea di Alfredo Rapetti Mogol dove lettere e musica si uniscono. Fino al 20 agosto si potrà anche visitare l’esposizione di manufatti in legno di ulivo dell’artigiano locale Angelo Buongiorno (lato via Regina Margherita). A Torre Santa Sabina, marina di Carovigno dal 14 al 16 agosto, appuntamento con “Musica sotto la torre e fiera dell’artigianato”.

Musica in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica

Anche piazza plebiscito a Ceglie Messapica offrirà musica il 14 e il 15 agosto. Il 14 alle 21 “La seducente assenza”, Valeria Caliandro in concerto. Il 15 alle 20,30 in piazza vecchia “Zona acustica: degustazioni e ascolti”, alle 21 in piazza Plebiscito “Ferragosto in piazza” con gli Italian Style. Nello stesso luogo musica anche il 16 e il 17 per i festeggiamenti del patrono, San Rocco.

A Francavilla il 16 Filippo e Carolina Bubbico in concerto

Proseguono gli appuntamenti con Francavilla Estate 2018. Il 16 agosto in piazza Umberto I si esibirà Filippo Bubbico con Carolina Bubbico. Classe '92, polistrumentista, compositore, producer, Filippo Bubbico propone musiche originali che esplorano nuovi sound da potenti groove funk a beat onirici alla ricerca del massimo potenziale espressivo.

L’armonia, il ritmo e la melodia sono il fulcro pulsante del disco, insieme alla combinazione tra il background armonico proprio della musica “colta” e jazz con la potenza del coinvolgimento sonoro della musica elettronica

Carolina Bubbico, pianista, cantante, compositrice, arrangiatrice è attiva sulla scena musicale dal 2011 quando esordisce con l’originale progetto in solo “One girl band” che la vede impegnata nell’uso di più strumenti musicali, una loop machine, le percussioni oltre alla voce e al pianoforte. Inizio ore 21, ingresso libero.

Il 14 a Casalini tarantelle e carne alla brace con la Quadrigliata

In piazza Sacro Cuore a Casalini, frazione che si trova sulla provinciale tra Ostuni e Cisternino, il 14 agosto dalle 20,30 si ballerà "la Quadriglia" un po' ballo, un po' gioco. L'iniziativa è organizzata dall' Associazione "Noinsieme" che ridarà a questo spazio l'antica funzione a quello che un tempo era aia di masseria poi piazza della frazione. Danze, canti e sapori di un tempo con pizziche quadriglie e tarantelle. Carne alla brace ottimo vino e tanto divertimento con il concerto live dei "L'Aia Noa" band.