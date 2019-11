Commemorazione dei Caduti, a S.Donaci corteo e concorso letterario

SAN DONACI - Anche quest’anno la Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre assumerà per il Comune di San Donaci il carattere dell’ufficialità. E’ tradizione radicata omaggiare il coraggio e la forza delle idee di quanto hanno combattuto per la libertà. Nella giornata del 10 nomembre prossimo il ricordo storico si unirà alla gratitudine per il sacrificio dei Caduti in un corteo lungo le vie del paese, alla presenze di autorità civili, militari e religiose.

Il corteo terminerà in piazza P. Faggiano per rendere omaggio alla lapide di tutti i cittadini sandonacesi caduti in guerra. Al fine di tenere viva la memoria nelle nuove generazioni, quest’anno è stata indetta la prima edizione del Concorso “Tra memoria e Futuro: mai più guerra!” riservato ai bambini di V elementare e ai ragazzi di I^ media dell’Istituto comprensivo “D. Alighieri - A. Manzoni”- sede di San Donaci.

Il motivo per il quale nasce questa iniziativa è quello di mantenere vivo il ricordo per non ripetere mai più l’esperienza della guerra. La memoria degli eventi bellici e delle conseguenti brutalità deve farci recuperare, in contrapposizione con i falsi valori che hanno ispirato le guerre, il senso di concetti quali Amore per la Patria, Libertà propria e degli altri e Fratellanza universale.

Il concorso “Tra memoria e Futuro: mai più guerra!” vuole raccogliere le impressioni e i suggerimenti dei bambini e dei ragazzi, perchè dall’incontro della loro semplicità e spontaneità con il ricordo storico, possa ravvivarsi in tutti il coraggio di continuare a credere in quei valori costituzionalmente riconosciuti.

I vincitori saranno premiati durante la manifestazione del 10 novembre. A tutti i partecipanti saranno consegnati una medaglia ed un attestato per aver offerto con le loro opere un momento di riflessione per tutti. Un grazie sarà espresso con una targa ricordo a tutte le scuole partecipanti.