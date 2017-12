S.Silvestro in piazza anche a Ceglie con musica e fuochi d'artificio

CEGLIE MESSAPICA - Notte di S.Silvestro in piazza anche in un altro degli hot spot del turismo in provincia di Brindisi, Ceglie Messapica, una delle capitali gastronomiche della Puglia. Chi deciderà di cenare l'ultima sera del 2017 a Ceglie Messapica potrà poi trascorrere qualche ora in piazza Plebiscito dove la new Music Promotion ha organizzato uno spettacolo in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il cerimoniere dello show sarà Tuppi, che suonerà musica funky e soul proposta in chiave vintage mescolata alla musica del nuovo millennio, attraverso una ricca selezione di vinili. A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico sarà di buon auspicio per il 2018. Le hits dei più grandi artisti di sempre, riarrangiate in chiave swing e rock’n’roll sono il repertorio degli Swingbeaters. Sul palco la voce di Davide De Gioia sarà accompagnata da piano, contrabbasso, batteria e fiati alla pari di una vera e propria big band. Il papillon, più che in altre occasioni, sarà d’ordinanza.