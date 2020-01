A Ceglie sold out per "A night at the opera"

CEGLIE MESSAPICA - Il concerto d'inaugurazione dell'anno accademico del Conservatorio di Musica "Tito Schipa", dopo la prima al Teatro Politeama Greco di Lecce, venerdì 31 gennaio sarà in replica al Teatro Comunale di Ceglie Messapica, alle 20:30, in scena un omaggio all’affascinante mondo del teatro d'opera musicale in tutte le sue declinazioni. L'Orchestra Sinfonica del Conservatorio con la direzione del Maestro Giovanni Pellegrini e la partecipazione del soprano Fernanda Costa proporrà infatti tre arie di Giuseppe Verdi e Georges Bizet che hanno ispirato la musica di Freddie Mercury e dei Queen. Sette celebri brani della storica band britannica, in occasione dei 50 anni della sua formazione, saranno riproposti dall’Orchestra con arrangiamenti di Daniele Vitali, docente di composizione pop-rock, con le voci di Michele Cortese e del Coro del Conservatorio coordinato da Carolina Bubbico e Veronica Farnararo. Lo spettacolo sarà condotto dalla giornalista Chiara Chiriatti con la partecipazione di Andy Luotto, attore, cantante, cuoco, protagonista di tante trasmissioni televisive di successo.



Tutti i dettagli del concerto, pensato come momento di apertura culturale al territorio della prestigiosa Istituzione salentina che conta numerosi studenti, anche stranieri, e professori di alto valore artistico e didattico, saranno illustrati alla stampa giovedì 30 gennaio alle 11 nella sede di Via Luigi Guanella a Ceglie Messapica con la partecipazione del Presidente Biagio Marzo, del Direttore Giuseppe Spedicati, del Maestro Giovanni Pellegrini, del professore Daniele Vitali, della professoressa e responsabile Comunicazione e Pubbliche Relazioni Maria Eugenia Congedo e di Andy Luotto.