Al Barcollo di Torre Lorenzo Kruger e le canzoni dei Nobraino

TORRE SANTA SUSANNA - Una serata speciale e di un ritorno speciale, con Lorenzo Kruger che ritornerà a Torre Santa Susanna a distanza di due anni dal concerto dell’aprile 2016 con “Gli Scontati”, in duo con Giacomo Toni, all’interno del teatro comunale ed organizzato appunto dal Barcollo.

Frontman dei Nobraino, Lorenzo Kruger è il cantante e l’autore del gruppo di Riccione, con cui ha all’attivo più di mille concerti, sei dischi e la presenza su tutti i palchi più importanti della scena italiana.

Le sue performance come frontman di questa band sono note per essere fuori dagli schemi, provocatorie e irriverenti: molti lo ricordano per essersi rasato a zero sul palco del primo maggio mentre cantava una canzone pacifista. In questo spettacolo che lo vede protagonista di un lungo tour estivo, e che proporrà sabato sera al Barcollo, al contrario, Kruger si immobilizza al pianoforte; col pretesto di accompagnarsi con questo strumento, la scena si riduce alle sole canzoni, ripulite da qualsiasi arrangiamento e postura scenica. Le canzoni più belle scritte per i Nobraino saranno ascoltabili quindi in una veste inedita: nella versione in cui sono state scritte.

“Un tour – ha scritto Lorenzo Kruger - che non finisce mai, che passa nei luoghi più disparati; piazze, case, locali, cortili. Essere ovunque e non andare da nessuna parte. Essere sempre qua, attorno ad un pianoforte cercando la prossima canzone.” In Puglia questa settimana, toccando la provincia brindisina passando appunto dal Barcollo, il cantautore proseguirà il viaggio con tappe a Roma, Torino, Milano, Avellino, Salerno e Cosenza e Reggio Calabria, per approdare poi in Sicilia e risalire dalla Basilicata.

Un percorso attraverso la scrittura che passa anche per letture, monologhi, esecuzioni sbilenche e considerazioni semiserie di un personaggio che non dovrebbe esibirsi seduto.

In una atmosfera rilassata, molto distante dai suoi concerti rock, Lorenzo Kruger mette davanti a tutto le sue canzoni e se stesso.

Per il Barcollo di Torre Santa Susanna così un nuovo appuntamento musicale estivo che si somma alla storia di questi anni di un locale già contenitore di artisti del calibro di The Cyborgs, Il Genio, Roberto Dellera (Afterhours), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Francesco Di Bella (24 grana), Gianluca De Rubertis, Mino De Santis, Maksim Cristan, Amerigo Verardi, Giacomo Toni, Scarda, il djset di Luca de Gennaro (Radio Capital) e non solo.