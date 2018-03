Apulian Black Connection fa tappa a Bindisi presso lo 0831 Space

BRINDISI - Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di black music con la Apulian Black Connection, sabato 3 marzo allo 0831 Space di Brindisi. Sette djs (Big Paco, Ragno, Pantu, La Bonnie, Vito Santamato, Tuppi, DQ 423) provenienti da diverse città della Puglia, proporranno un viaggio nella musica nera, con una selezione, esclusivamente su vinile, che spazierà dal soul al funk, dalla disco al rap, dal latin jazz all’afrobeat, dall’r’b al reggae. Prima dell’Apulian Black Connection, l’esibizione dal vivo di Kykah, accompagnata dal dj resident Mr Ency.

Il progetto Apulian Black Connection (ABC) ideato dal Cotriero (spiaggia e ristopub di Gallipoli), dal collettivo salentino Blamus e dal dj barese Vito Santamato, vuole far conoscere la presenza di un importante movimento culturale pugliese legato alla musica afroamericana, unendo idealmente sotto un’unica bandiera, dj che, seppur divisi dalle distanze, hanno una visione musicale simile. La Apulian Black Connection si ritrova ufficialmente da due anni al Cotriero per happening, sempre più ricchi di iniziative, durante i quali ascoltare e ballare la musica proposta dai dj, partecipare a workshop con esperti del settore musicale, assistere ai live painting dell’artista salentino Massimo Pasca e curiosare tra gli stand degli espositori del mercatino del vinile. Eventi che sono stati arricchiti dagli show di ospiti d’eccezione, come il cantante Ghemon e i dj e produttori Eddie Piller, scopritore di Jamiroquai, e Ice One. E’ attualmente in preparazione il programma della terza edizione dell’Apulian Black Connection, che si terrà il 28 luglio e il 10 agosto, sempre al Cotriero di Gallipoli.

Inizio: ore 22.00

Ingresso in lista “APULIAN BLACK CONNECTION” con diverse formule:

- dalle 21.30 alle 22.30, 10 euro (aperitivo compreso)

- dalle 22.30 alle 23.30, 10 euro (consumazione compresa)

- dalle 23.30, 10 euro (consumazione esclusa)

Info e prenotazioni: 3288744031