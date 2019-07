La leggenda dei Beatles al Cimalu di Campo di Mare

SAN PIETRO VERNOTICO - A spasso nel tempo nella Liverpool degli anni ‘60 con The BlackPool, per una serata live al Cimalu di Campo di Mare. La Tribute Band dei Beatles si esibisce in lingua originale con le canzoni del noto gruppo e con abiti di scena e strumenti che riconducono agli spettacoli dei quattro baronetti inglesi che hanno fatto la storia della musica inglese degli anni ’60. Uno show da non perdere, domenica 28 luglio dalle 21 presso il Cimalu di Campo di Mare, considerando l’abilità del gruppo di reinventarsi sul palco cambiando continuamente abiti di scena. La fama del gruppo di origini baresi ha portato i quattro artisti ad esibirsi in giro per l’Italia fino ad essere ospiti di programmi in Rai. Un evento unico nel Brindisino.

•Cena spettacolo 13 euro ( antipasto della casa; frittini e pizze miste al centro, bevanda e anguria)

•Ingresso drink 5 euro

Info e prenotazione tavoli

330.702854/348.9915287