Battiti Live parte da Ostuni, prima tappa per Radionorba

OSTUNI - Sono 12 gli artisti della prima tappa del Radionorba Battiti Live, in programma domenica 1 luglio, alle 21, nella centralissima piazza Libertà ad Ostuni. Sul palco della Città Bianca, presentati da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, si alterneranno: Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Betta Lemme, Ultimo, Michele Bravi, Elodie, Gue’ Pequeno, Giusy Ferreri, Emma, Irama, Takagi e Ketra ed Ermal Meta. Uno spettacolo mozzafiato in una delle città più belle del sud.

Intanto non potevano mancare alla prima assoluta del Radionorba Battiti Live i vincitori dei big e dei giovani a Sanremo: Ermal Meta, Fabrizio Moro e l’emergente Ultimo, che proporranno le loro nuove produzioni. Ci sarà il principe dei dj, Gabry Ponte. Ci sarà il re del rap italiano, Guè Pequeno: è stato l’artista italiano più ascoltato nel 2017 su Spotify e recentemente ha lanciato un nuovo singolo, "Lungomare latino", con il featuring del rapper Willy William. E ancora, una rinnovata Emma: ha aperto il 2018 pubblicando l'album "Essere qui”, che ha portato in tour anche a Tokyo e in America. Ottimi i risultati del disco e dei singoli che lo hanno trainato ("L'isola", "Effetto domino" e "Mi parli piano"). I maghi della musica italiana, Takagi e Ketra: tutto quel che toccano e producono diventa oro, come “Amore e Capoeira” di Giusy Ferreri, uno dei tormentoni dell’estate. Si collabora e ci si contamina con successo come Elodie e Michele Bravi, che hanno lanciato il fortunato singolo “Nero Bali”. La geniale cantante canadese di origini italiane, Betta Lemme, che ha scalato le classifiche con il singolo "Bambola", che al suo interno ha un omaggio alla divina Patty Pravo.

Ad animare la serata non mancheranno i fantastici e travolgenti dj di Radionorba, la Radio del Sud.