“Brutal ending”, l’evento musicale di fine anno al Salento Fun Park

MESAGNE-Venerdì 29 icembre Breaking sound e Salento Fun Park uniti da una collaborazione tutta a tinte mesagnesi, sono liete di presentarvi l’ultimo e brutale evento dell’anno: Brutal ending.

Nel fantastico ambient underground dello “Skate Park” di Via Udine in Mesagne, infatti, concluderemo la stagione 2017 nei migliori dei modi e solo come a noi piace fare; e chi meglio del gruppo brutal/death metal del momento nella scena underground italiana/internazionale, coadiuvati da due gruppi della scena pugliese, potrà adempiere a questo compito?

Direttamente dalla capitale, gli Hideous Divinity ritornano in Puglia e nel Salento precisamente dopo due anni e reduci dall’ultima uscita discografica “Adveniens”, consolidati soprattutto da molteplici apparizioni nei maggiori festival europei e tour con mostri sacri del genere come Cannibal Corpse e Krisiun nel 2016 e Cattle Decapitation e Broken Hope nel 2017.

Un quintetto talentuoso che live on stage è marcato da un’attitudine devastante e che possiede tutte le caratteristiche affinché questo anno, oramai agli sgoccioli, si concluda in grande stile!

A supportare i granitici romani troviamo due realtà inedite ed esclusive per il Salento, provenienti dalla terra di Bari e che certamente ci aiuteranno a risvegliare i bollenti animi:

gli Implodead, band dedita ad un sound prevalentemente death condito da un profondo groove, e i promettenti Gargan, band giovanissima ma già molto attiva nel nord barese e caratterizzata da uno stile possente e di vinking-death memoria.