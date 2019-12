I concerti della notte di San Silvestro e di Capodanno nel Brindisino

Ecco i concerti e gli eventi in provincia di Brindisi per l'arrivo del 2020.

Brindisi

L’appuntamento a Brindisi è appena dopo la mezzanotte di San Silvestro in largo Gianni D’Errico, davanti al Nuovo Teatro Verdi, con la band britannica “Thames River Soul” per farsi gli auguri e festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il concerto, che fa parte della rassegna culturale e di spettacolo “Le Luci di Brindisi”, è sostenuto dalla Regione Puglia tra le azioni di comunicazione e promozione del claim “Capodanni di Puglia”, con il coordinamento di Pugliapromozione e la partecipazione del Comune di Brindisi e della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Il primo giorno del 2020 prevede l'undicesima edizione del Tuffo di Capodanno alla conca che ha raggiunto i 120 iscritti. L' appuntamento al Teatro Verdi per il Concerto per il nuovo anno è il 2 gennaio, dalle 20.30, in compagnia delle note della Apulian Youth Simphony Orchestra.

Francavilla Fontana

A Francavilla Fontana l’ultima notte del 2019 sarà all’insegna della musica internazionale di Cecilia Gayle, special guest del Capodanno in Piazza Umberto I. Il menu artistico della serata, realizzata dall'amministrazione comunale con il contributo di Giba Cafè e Nuovarredo, prevede la partecipazione di Dj Santibyron di RadioNorba e di Natalia Dolgova alla consolle. A completate il cast ci saranno la conduttrice radiofonica Rosaria Rollo con le Radioline e il Carlo Maretti Show. La serata è inserita nel Cartellone di eventi “Incanto di Natale” promosso dal Comune della Città degli Imperiali.

Ostuni

San Silvestro in piazza della Libertà anche a Ostuni. La festa inizia alle 22.30 con tanta musica e comicità che trascinerà l'allegria nel nuovo in arrivo. Si balla con musica dal vivo e dj set fino e oltre al conto alla rovescia con cui arriverà il 2020. Invece, l’1 gennaio alle ore 11 nel Chiostro di San Francesco (palazzo municipale di Piazza della Libertà), ci sarà il Gran Concerto di Capodanno. In scaletta l’Inno d’Italia di Mameli, le musiche di Beethoven, Strauss, Mascagni, Brahms, Elgar, Rossini, Lehar, fino all’immancabile Marcia di Radetzky. Il concerto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese è organizzato da New Music Promotion in collaborazione con il Comune di Ostuni, sarà trasmesso in diretta sulla Ostuni Notizie, media partner dell’evento. L’ingresso è gratuito.

Fasano

L'appuntamento a Fasano è dalle 21 nella Casina Municipale alla Selva per accogliere insieme il nuovo anno con Happy New Year, Gran festa di fine anno.

Villa Castelli

Capodanno in piazza “Mai più soli”: dalle 21.30 in piazza Municipio a Villa Castelli con la musica e l’animazione di Ciccio Riccio fino all’arrivo del nuovo anno. L'appuntamento con il Concerto di Capodanno è per il 2 gennaio dalle ore 20 nella Chiesa Madre con il coro di bambini e ragazzi Voci Colorate.

Cisternino

A Cisternino si attende il 2020 in piazza Vittorio Emanuele, con il live del Ballo dei Mattoni (dalle 23) e a seguire, mezz'ora dopo mezzanotte, il dj set di Giorgio Spada in piazza Pellegrino Rossi. La 26esima edizione del Gran Concerto di Capodanno è per l'1 gennaio alle ore 20.30 nell'Hotel Lo Smeraldo con l'Orchestra di Fiati Cisternino.

Mesagne

L'1 gennaio a Mesagne appuntamento nella Chiesa Matrice alle ore 20.30 per il Concerto di Capodanno a cura del Coro polifonico Parsifal.