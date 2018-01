"Celebri arie", dalla magia dell'Opera, al fascino dell'Operetta

BRINDISI - Giovedì 18 gennaio (ore 20.00) nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, la stagione concertistica "BrindisiClassica" riparte con "Celebri Arie", una serata dedicata alla magia dell'Opera, al fascino dell'Operetta e agli intramontabili Classici d'autore.

Sul podio Rossella Ressa, soprano, Nico Sette, tenore, Maria Candirri, mezzosoprano e Giuseppe De Ruvo, baritono, i quali saranno accompagnati al pianoforte dal M° Valerio De Giorgi.

In programma un ricco repertorio per tutti i gusti. La prima parte è dedicata all'opera lirica di Offenbach, Rossini, Massenet, Puccini, Saint-Saëns e Verdi. Nella seconda parte le più belle arie delle operette "Al cavallino Bianco", La Vedova Allegra,, Il paese del Sorriso e poi arie da camera e classici della canzone napoletana di Tosti, Di Capua, Valente, Cordiferro e altri.

Rossella Ressa, Soprano, Direttore e Maestro di Coro, si distingue per la voce duttile e vellutata e per il canto chiaro ed espressivo. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero spaziando dal repertorio sacro a quelli cameristico e operistico. Nico Sette, Tenore, Direttore d’orchestra e Arrangiatore, è diplomato in Organo, Canto, Musica Vocale da Camera, Musica Corale e Direzione Coro, Composizione e Direzione d’Orchestra. Come organista ha vinto numerosi concorsi e si è esibito in Italia e all'estero distinguendosi per le doti d'improvvisazione. Ha pubblicato opere didattiche edite da “La Scala” e ha inciso sue musiche nel CD “Agli Ulivi e alla Notte”. Maria Candirri è diplomata in canto con il massimo dei voti presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e laureata con lode in Discipline Musicali a indirizzo lirico-operistico e, con lode e menzione, in Discipline Musicali ad indirizzo Musica Vocale da Camera. Ha ricoperto ruoli da coprotagonista e protagonista in importanti allestimenti d'opera in vari teatri d'Italia. Giuseppe De Ruvo, vincitore 'importanti concorsi lirici, vanta importanti esperienze in ruoli di rilievo nelle stagioni liriche di prestigiosi teatri a Milano, Lecce, Taranto, Matera e Bari.