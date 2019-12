Cellino San Marco, primo concerto di Natale dell'associazione Make Music

CELLINO SAN MARCO – Primo concerto di Natale Coro ed Orchestra a cura dell’associazione musicale Make Music di Cellino San Marco, evento inserito nel calendario degli eventi natalizi del Comune. Appuntamento alle 19 presso la chiesa di San Marco e Santa Caterina.

Si esibiranno la Make Music orchestra diretta da maestro Fabio Orlando accompagnata dal Coro diretto dal maestro Giuseppe Simone, le ballerine pizzicate insieme alla Maestra Lucia Gialluisi e la band cellinese “The Dark sides”.

I brani in programma sono: Astro Del Ciel, White Cristhmas, Happy Day, Adeste, Jingle Bell Rock, Oh happy day, Last christmas, Silent night, Hallelujah ed Hppy Christmas.