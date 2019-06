Da Cuba al Fico Ricco i “Chispay Los Complices”, unica tappa in Italia

SAN PIETRO VERNOTICO - Venerdì 28 gran serata Live Ballabile di musica cubana; direttamente da Cuba la Band Chispay Los Complices, unica tappa in Italia al Fico Ricco Cuban Club.

Dal vivo si potranno ascoltare, cantare e ballare tutti i grandi successi dell’orchestra storica della música bailable contemporánea di Cuba diretta da Ignacio Cervantes “Chispa y Los Cómplice”.

L'orchestra di Cuba con oltre 20 anni di vita artistica , nata nel settembre del 1998, gli anni del boom della timba, e sin dalla prima presentazione in pubblico ( inizio 1999 ) acclamata ,sia dal pubblico che dalla critica , come una della migliori “Novel” orchestre della Música Contemporánea Cubana la ”Timba”. A distanza di 20 anni Chispa y Los Cómplices rimane fedele al suo Tumbao che la caratterizza e identifica , testimone è la nuova produzione musicale intitolata "Cuba Me Llama” Nominada al Premio più Prestigioso della Música Bailable Popular Contemporánea Cubana “ Cubadisco” ;una produzione musicale , come le precedenti , caratterizzata dal mix avvincente della tradizione musicale Cubana (son ,rumba, Pilón,Conga)con il funk ( fondamentale il basso del direttore Ignacio Cervantes a dettare i tempi e la parte “metales “ e voci che contraddistinguono la sonorità de Los Cómplices. A marcarne l’ identità il jazz creando delle armonie molto melodiche, ma nel contempo potenti e ricche di ritmo avvolgente è la Timba ricca , gustosa e con molta energia positiva.

