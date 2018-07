Colapesce & Infedele Orchestra al lido Bianco di Specchiolla

CAROVIGNO - Un festival dedicato alla migliore scena musicale contemporanea in Italia. La prima edizione di Italians Do It Better fa tappa al Lido Bianco Specchiolla di Carovigno con un live di altissimo profilo (ore 20,30; ingresso 10 euro + d.p.; prevendite: vivaticket.it). Ospite super atteso, è Colapesce, uno dei talenti più fulgidi e cristallini del microcosmo autoriale, un artista capace di muoversi tra stili diversi, che si diverte a giocare tra pop e soluzioni più sperimentali, e che ha conquistato la critica sin dal suo debutto discografico. Per la data brindisina, insieme a lui, l’inseparabile Infedele Orchestra, band in cui militano Mario Conte, Adele Nigro (meglio conosciuta come Any Other), Giannicola Maccarinelli (aka Bonito Belissimo dei Joy Cut), Andrea Gobbi al basso e Gaetano Santoro.

Insieme a Colapesce, altra artista attiva in tutta Italia è Carolina Bubbico, pianista, cantante, compositrice, che vanta numerose collaborazioni di prestigio, partecipazioni in tv e in radio sui maggiori network nazionali. Conosciuta al grande pubblico con l’esperienza del Festival di Sanremo nel 2015, come direttrice d’orchestra per “Il Volo” e Serena Brancale, Carolina Bubbico è considerata dalla critica una certezza della scena d’autore italiana.

A completare la line up della serata, è Maffei cantante e chitarrista brindisino creatore del progetto pugliese Maffei!. A pochi mesi dall’uscita del singolo che anticipa il nuovo album, Maffei è un artista che incarna la figura del moderno cantastorie a cavallo tra la realtà cittadina, i social network, le ex fidanzate, i bicchieri di troppo e le mille sigarette. Dopo il primo disco - una miscela ben oliata di sinth pop, punk e rock - ha aperto i concerti di Calcutta, Giorgio Poi, Canova, Gazzelle e Lo Stato Sociale.

Italians Do It Better è un festival musicale pensato per promuovere la migliore musica italiana, con particolare attenzione alla scena contemporanea. Un evento che ospita artisti italiani indipendenti, prediligendo il cantautorato, nel tentativo di colmare un vuoto qualitativo cui la scena musicale assiste in questi tempi.

Le prevendite sono aperte sul circuito www.vivaticket.it