Concerto al tramonto a Torre Pozzelle  

OSTUNI - Luogo tra i più incontaminati del litorale ostunese, con piccole calette di sabbia e un’antica torre aragonese a vegliare su un mare limpidissimo, Torre Pozzelle si fa teatro di un concerto al tramonto del pianista Danilo Tarso, domenica 15 luglio, alle ore 18.30, per il festival itinerante Piano Lab (ingresso libero). L’appuntamento esclusivo, realizzato in collaborazione con il Parco delle Dune Costiere nel quale Torre Pozzelle si trova, rappresenta una delle tappe di avvicinamento a «Suona con noi», la due giorni a Martina Franca dell’11 e 12 agosto, quando verranno suonati in contemporanea diversi pianoforti in vari punti del centro storico per far incontrare i grandi interpreti e quei professionisti o anche semplici appassionati che entro il 15 luglio avranno prenotato la propria performance sul sito della manifestazione www.pianolab.me. La seconda edizione di Piano Lab, organizzata dalla Ghironda con la collaborazione di Marangi Strumenti Musicali e delle più prestigiose case di produzione di pianoforti al mondo, avrà anche gli special event di Stefano Bollani a Martina Franca (5 agosto) e Giovanni Allevi a Ceglie Messapica (9 agosto).

Lo stesso Danilo Tarso lo scorso anno si era reso protagonista di un altro concerto al tramonto nel Parco delle Dune Costiere, nei pressi della Masseria Fontenuova. E ora a Torre Pozzelle, dove Piano Lab prosegue il proprio impegno nella valorizzazione dei luoghi più belli di Puglia, presenterà «No Boundaries», progetto musicale che non prevede alcun confine territoriale. Perfezionatosi in ambito classico con Bruno Canino, Roberto Cappello, Pierluigi Camicia e Michele Marvulli prima di intraprendere i sentieri del jazz con Nico Morelli e incontrare sulla propria strada Franco D’Andrea, Rita Marcotulli e Stefano Bollani, il pianista tarantino proporrà composizioni originali e improvvisazioni muovendosi tra classica, tradizione popolare salentina, jazz, rock e cantautorato.

Torre Pozzelle è raggiungibile percorrendo la SP Ostuni-Torre Pozzelle o la SS 379 Bari-Brindisi, seguendo le indicazioni per Torre Pozzelle. Info 080.4301150 e www.pianolab.me.