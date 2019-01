Concerto con i “White Sound Gospel” a Carovigno

CAROVIGNO - Il gruppo “White Sound” si esibisce il 4 gennaio alle 19,30 nella chiesa Madre di Carovigno. Il gruppo interpreterà brani che rappresentano il Gospel per eccellenza, partendo dalle origini di musica religiosa Afro-Americana, fino ai funkeggianti ritmi moderni tramite arrangiamenti brillanti, spumeggianti, entusiasmanti e d’atmosfera con il sicuro coinvolgimento del pubblico, vi proporranno un repertorio che spazia dai classici ai brani moderni riarrangiati in chiave gospel.

Successi musicali, ricercati ed emozionanti tra i quali:

I will follow him (tratto dal film sister act),la classica Oh happy days, l’emozionante Halleluya, e poi ancora He reign, somebody to love, Ain’t no mountain, I believe i can fly, All i want for Christmas, Carol of the bells, Santa claus is coming to town, Victims, Joyful joyful, Happy, Jesus what a wonderful child e tanti altri di sicuro coinvolgimento .

Produzione artistica e organizzazione di Lab Communications di Concetta Renna.

L'evento è promosso dal Comune di Carovigno.