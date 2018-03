Concerto della World of Music per ricordare Antonio Bazzini

FASANO - Per festeggiare i 200 anni della nascita di Antonio Bazzini, la World of Music terrà un concerto evento Il 18 marzo alle 17:30 al Teatro Sociale di Fasano. Il concerto guidato è un format di concerto durante il quale, oltre alla tradizionale performance si accosta un'interazione col pubblico mediante supporto multimediale. I brani verranno introdotti, spiegati e accompagnati da immagini e video, il tutto con un linguaggio privo di tecnicismi. Ovunque sia stato presentato, questo format, ha sempre riscosso successo. La WoM è una società musicale il cui scopo è la diffusione di tutta la cultura con un focus in particolare sulla musica. Non si fanno distinzioni di alcuni tipo, né di genere né di provenienza: la volontà è quella di mettere in contatto tutte le espressioni artistiche umane sia tra di loro che col pubblico. A Fasano la World of Music ha un'accademia che propone corsi di pianoforte, oboe, fagotto, corno, flauto ed ottoni, e un programma radiofonico trasmesso da Radio Diaconia intitolato "Mondo in Musica".

Chi è Antonio Bazzini e perché festeggiarlo? Oggi è poco conosciuto, se non tra gli addetti ai lavori, ma è proprio per questo motivo che bisogna ricordarlo. Lui era una persona eccezionale, di grandissima integrità morale ed intellettuale e alla sua epoca era anche riconosciuto sia come un eccellente interprete e didatta che come grande compositore. Ha lottato per la musica e l'insegnamento musicale, e nel nostro tempo, dato che la musica subisce grandi ingiustizie, è doveroso ricordarlo. Bazzini non sarà ricordato soltanto con la musica visto che l'evento sarà un concerto guidato.

In ogni evento organizzato dalla World of Music c'è un piccolo spazio riservato a giovani meritevoli, anche esterni alla World of Music Academy. L'apertura di questa manifestazione è affidata alla giovane e talentuosa pianista Emma d'Andria che suonerà la bellissima e famosissima Polacca op.26 n.1 di Chopin.

Il repertorio in programma prevede opere di Bazzini e di alcuni suoi contemporanei: sarà fatta una panoramica sull'Italia del tempo con un minuscolo sguardo all'Europa. Il violinista milanese, Alessio Bidoli, è specializzato in quella tipologia di repertorio e ha inciso per Sony insieme a Bruno Canino come pianista. Alessio Mastrodonato, oltre ad accompagnare il violino, si occuperà della presentazione della serata e del repertorio secondo gli stilemi del concerto guidato."