"Emozioni" con Lucio Battisti: concerto in piazza Santa Teresa

BRINDISI - Sarà Piazza Santa Teresa la splendida cornice che ospiterà il concerto “Emozioni” dell’artista Gianmarco Carroccia, che sta riscuotendo notevole successo di pubblico e critica in tutta Italia. Sabato 24 agosto, a partire dalle ore 21:00, sul palco insieme al giovane interprete, che proporrà i brani più celebri di Lucio Battisti e non solo, ci sarà Giulio Rapetti, in arte Mogol. Il concerto è stato donato alla città dalla famiglia Danese ed è inserito nel cartellone estivo organizzato dal Comune di Brindisi.

La partecipazione è gratuita. Durante l’evento, che fa parte dell’Adriatic Cup, organizzata dal Circolo Nautico Porta d’Oriente in collaborazione con il Comune di Brindisi, Mogol racconterà, tra un brano ed un altro, aneddoti e sfumature del suo rapporto professionale e personale con Battisti, una sorta di vera e propria biografia musicale con l’esecuzione rigorosamente dal vivo di un’orchestra di 16 elementi. Da “Acqua azzurra acqua chiara” a “Il mio canto libero”, da “Fiori rosa fiori di pesco” a “Mi ritorni in mente” passando per “La canzone del sole”, saranno riproposti i più grandi successi di Battisti- Mogol, brani che sapranno emozionare il pubblico.

Gianmarco Carroccia. Scopre sin da subito l’amore per la musica e per i grandi cantautori italiani. Tra il 2010 e il 2011 frequenta il Cet Music (Centro Europeo di Toscolano), scuola fondata e diretta da Mogol. Nella primavera del 2012 fonda l'Associazione Culturale “SuoniemotiviI” che ha l’obiettivo di ideare e promuovere qualsiasi forma di espressione che abbia come scopo principale quello della comunicazione.

L’anno successivo fonda “Studio 1”, un luogo di culto della musica italiana. Partecipa a concorsi di notevole spessore come il “Tour Music Fest”, il “Festival di Castrocaro” e il “Cantagiro”.

Nel 2014, quando inizia la sua collaborazione con Mogol, nasce il progetto Emozioni, un vero e proprio concerto racconto. Un successo inatteso, per stessa ammissione dell’artista, ma certamente meritato, che nel 2019 lo porta sulla cresta dell’onda tra spettacoli sold out ed ospitate in trasmissioni sulle reti televisive nazionali.