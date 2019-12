Il tour di Fabrizio Moro fa tappa al teatro Verdi: giovedì il concerto

Dopo i primi due concerti al Palazzo dello Sport di Roma e al Mediolanum Forum di Milano, il Figli di Nessuno tour di Fabrizio Moro da giovedì 7 novembre proseguirà nei teatri di tutta Italia, facendo tappa al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi venerdì 6 dicembre.

Il tour sarà un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, capace di emozionare il suo pubblico grazie alle sue parole sempre dirette e alla sincerità con cui ogni volta sale sul palco. Più di due ore di musica, con la travolgente energia di Fabrizio, sorprese speciali e una scaletta che spazierà dai più grandi successi del cantautore ai brani contenuti nel suo ultimo disco di inediti, Figli di Nessuno.

Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci saranno: Claudio Junior Bielli (pianoforte, tastiere e programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori) e Vincenzo Meloccaro (sax). È online il video di Per me, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, estratto dall’album che dà il titolo al tour. Il video, visibile sul canale YouTube ufficiale dell’artista, celebra la carriera dell’artista dai primi live fino ai giorni nostri. Girato nel Dream Cinema - Fornaci Cinema Village di Frosinone, il video vede la regia e produzione di Trilathera e la sceneggiatura dello stesso Fabrizio Moro e Trilathera. Per me ha il linguaggio diretto e senza filtri che contraddistingue il cantautore, che ancora una volta torna a far emozionare e riflettere, grazie alla capacità di parlare alle persone colpendo non solo il cuore, ma anche la mente.

L’album Figli di Nessuno (Sony Music Italy) è il decimo disco di inediti dell’artista (disponibile in versioni CD, digitale e vinile), arrivato a due anni di distanza da Pace. I biglietti per la data di Brindisi, prodotto da Friends&Partners e organizzato da M&P Company in collaborazione con New Music Promotion, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti di prevendita abituali.

Informazioni : E-mail: info@newmusicpromotion.it; Telefono / Whatsapp: (39) 0831 1980411.