"Libertè Summer tour": Loredana Bertè in concerto al Forum Eventi

SAN PANCRAZIO SALENTINO - “LiBerté”. Non poteva esserci nome più appropriato per il nuovo disco della regina del rock, tornata negli ultimi anni più in forma che mai, con la consueta grinta e tanti progetti in cantiere.

Sabato 10 agosto, ore 21.30, appuntamento al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino per la nuova tappa del “Liberté Summer tour” (dopo la tranche invernale nei teatri italiani, sempre sold out), con Loredana Bertè sul palco con un nuovo spettacolo, le nuove canzoni e i grandi successi del passato.

“LiBerté (Sanremo Edition)”, uscito l’8 febbraio - prodotto da Luca Chiaravalli – è il repack dell’album omonimo dello scorso settembre, dopo 13 anni dall’ultimo lavoro in studio, che in più contiene anche il successo di Sanremo “Cosa vuoi da me” e due “chicche” per i fans: due medley tratti dall’omonimo tour teatrale. La scrittura dei brani vede la conferma come autrice della stessa artista e la partecipazione di autori che avevano già collaborato con lei (come Ivano Fossati e Maurizio Piccoli), di autori della nuova generazione come Fabio Ilacqua e Gerardo Pulli e, per la prima volta, la collaborazione con un grande artista come Gaetano Curreri degli Stadio.

Anche il videoclip di “Cosa vuoi da me” è entrato rapidamente nel cuore dei suoi fan (circa 30 milioni di visualizzazioni su Youtube), con Loredana trasformata in un cartoon, in una sorta cappuccetto rosso gotico.

Ma Loredana Bertè sembra non volersi fermare più, come testimonia anche il nuovo singolo “Tequila e San Miguel”, la sua nuova canzone dell’estate scritta da Takagi e Ketra, Tommaso Paradiso e Calcutta.

Loredana Bertè è stata inoltre protagonista assoluta già dell’estate 2018, grazie a “Non ti dico no”, (canzone cantata insieme ai salentini Boomdabash, che ha fatto da apripista proprio all’ultimo album) per settimane al vertice della classifica dei brani più trasmessi in radio e della classifica di vendita, conquistando premi come tormentone estivo (Premio Power Hits Rtl 102.5, Premio Earone per il brano più trasmesso dalle radio) e certificazioni Oro e Doppio Platino.