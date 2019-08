Ceglie Summer Festival: per la terza edizione ospiti i Morcheeba ed Arisa

CEGLIE MESSAPICA - Torna ad incantare la piazza centrale della città di Ceglie Messapica il Ceglie Summer Festival. Organizzato dalla New Music Promotion in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica. I Morcheeba suoneranno in piazza Plebiscito il prossimo 12 agosto 2019 alle ore 21.00, ingresso libero fino ad esaurimento del numero massimo della capienza della location.

Il Ceglie Summer Festival è un contenitore musicale che scalda le serate estive sotto la torre dell’Orologio in piena Valle d’Itria. Ospiti di questa terza edizione i Morcheeba ed Arisa.

Il 2019 è l’anno del ritorno in grande stile del festival che propone due grandi concerti, uno di respiro internazionale e l’altro di un’artista amatissima in Italia. Il tema scelto è #freedom, la libertà in tutte le sue forme espressive ed artistiche, che fa rima con estate e spensieratezza, tema incarnato dai protagonisti della line-up. Due serate che attireranno in piazza Plebiscito il pubblico delle grandi occasioni.

Nel 2016 e nel 2017 il Ceglie Summer Festival ha ospitato gli eventi musicali dell’estate a Ceglie Messapica. Il festival è stato pensato fin da subito non come un’iniziativa spot ma come un progetto prolungato nel tempo, con due vocazioni: favorire la promozione della città, facendo diventare il centro storico e la centrale piazza Plebiscito un palcoscenico a cielo aperto, teatro di concerti di grandi artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale. Soprattutto il Ceglie Summer Festival punta a sostenere la musica emergente pugliese, attraverso il progetto #madeinpuglia, che permette a giovani artisti pugliesi di aprire concerti di big della musica o di esibirsi per un intero concerto live.