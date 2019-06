Cena spettacolo con i Queenuendo al Cimalu di Campo di Mare

SAN PIETRO VERNOTICO – La tribute band dal grande seguito di fans nostalgici della musica dei Queen farà tappa a Campo di Mare domenica 23 giugno in una cena evento presso il locale Cimalu by Lampara in località Tre Fontane. Si comincia alle 21, la cena ha il costo di 13 euro bevande incluse oppure 7 euro per un drink ingresso. Dopo il concerto la serata proseguirà con Sound Good e divertentismo. Per info e prenotazioni 330 702854 – 348 9915287