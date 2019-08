Giovedì 8 agosto torna il festival salentino rock per eccellenza

Dalle 19:30 la cornice della Villa Comunale di San Vito dei Normanni si trasformerà di nuovo e per la tredicesima volta nel palcoscenico del rock, delle sue mille sfaccettature e delle sue mille forme. Quest’anno sono previsti numerosi artisti e come sempre all’altezza del Festival che ha guadagnato una certa rilevanza e credibilità nel corso degli anni, grazie all’intuizione e al lavoro degli organizzatori.

Partiamo dai Tribunale Obhal, una band marchigiana, recentissima, fondata nel 2017 e che ha già percorso molta strada. Il loro genere un pò grunge un po' hard rock, stupisce anche chi il rock non lo mastica molto. Sorprende ancor di più ascoltare questo genere musicale accompagnato da testi in italiano. Insomma, quello dei Tribunale Obhal è un punk che sorprende, stupisce e coinvolge con l’obbiettivo di farci diventare tutti “giudici di noi stessi”.

Seguono gli Stain band del barese dal 2016. Amici dai tempi delle scuole medie, iniziano la loro carriera musicale con cover finché non decidono di evolversi e di scrivere, suonare e cantare dei loro brani inediti. Quello degli Stain è un rock alternativo, post punk e pop rock ed il nome della band, come mi raccontano, nasce per caso e significa “Macchia” perché si associa a qualcosa di ancora indefinito, complesso e apparentemente semplice. Come loro.

La quota rosa quest’anno appartiene a Christine IX. Lei è di un’artista salentina, poliedrica e poli strumentale. È contemporaneamente voce-chitarra-piano-basso-testi. Il suo punk è gotico ed introspettivo. Con i suoi testi, con la sua musica e con la sua voce ci conduce in un viaggio verso un’altra dimensione, in noi stessi, per farci domande e trovare le risposte. O anche no.

Ultimi (ma non per importanza) i Funketti Allucinogeni. Il trio nasce nel 2014 a Villa Castelli, un paesino in provincia di Brindisi. Loro sono il tocco Funk (e non solo) di questa edizione del RockinDay. Non hanno un genere ben definito, a loro piace mescolare e frullare diversi stili: dal funk all’elettronica, dal rap al raggae. Questa pluralità di generi che rispecchia la diversità caratteriale di ogni singolo componente della band.

Quest’anno il RockInDay entra a far parte di “Inequilibrio Instabile Tour” dei Punkreas, il tour vanta diverse tappe in tutta Italia e quella del RockInDay sarà l’unica in Puglia. Cippa, Paletta, Noyse, Gagno ed Endriù, sono ormai un gruppo dal 1989 da allora attivi nel panorama musicale italiano, possono essere definiti come la più famosa band punk italiana. Sono passati circa 30 anni dal loro primo album “United Rumors of Punkreas” pubblicato nel 1992 e per festeggiare il 24 marzo scorso è uscito il loro ultimo album “Inequilibrio Instabile” con il primo di due EP, mentre il secondo uscirà a breve.

Il festival salentino del rock che è diventato un appuntamento fisso per chi è amante del genere ma che nello stesso tempo incuriosisce chi è lontano da chitarre elettriche, bassi, batterie e “caos”. Le band di quest’anno si definiscono entusiaste perché consapevoli che il RID è diventato un importante trampolino di lancio per le carriere musicali degli artisti in genere. Basti ricordare che il RockInDay vanta la partecipazione negli anni scorsi di gruppi come gli Zen Cyrcus, Diaframma, Sik Tamburo, Giorgio Canali & Rosso Fuoco, Pan del diavolo, Post Csi, Il teatro degli Orrori, i Fast Animals and Slow Kids.

Perciò, che altro dire? Vi aspettiamo l’8 agosto 2019 dalle ore 19:30 presso la Villa Comunale di San Vito dei Normanni (BR) per la tredicesima edizione del RockInDay!

Acquista online su: https://oooh.events/evento/punkreas-rockinday-13-edizione/

Biglietto: 7 euro (dal 7 Luglio al 20 Luglio) + opzione Birra X 2 a € 5 invece di 6

Biglietto: 8 euro (dal 21 Luglio al 3 Agosto) + opzione Birra X 2 a € 5 invece di 6

Dal 4 Agosto: Biglietto online € 10

Prezzo Biglietto alla porta, il giorno dell’evento: 10 euro