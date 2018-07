“Condivisioni” primo lavoro discografico di Francesco Maria Mancarella

A Oria presentazione ufficiale del primo lavoro discografico del pianista e compositore salentino, già noto al grande pubblico per aver inventato e brevettato il "pianoforte che dipinge", prodotto dall'etichetta Dodicilune



Sabato 28 luglio (ore 20.30 - ingresso su invito - prenotazioni 3200246233) nell'Istituto Antonino Padri Rogazionisti di Oria, si terrà il concerto di presentazione di "Condivisioni", primo lavoro discografico del pianista e compositore salentino Francesco Maria Mancarella, già noto al grande pubblico per aver inventato e brevettato il "pianoforte che dipinge". Prodotto dall'etichetta pugliese Dodicilune nella collana editoriale Controvento, il disco è uscito poche settimana fa, distribuito in Italia e all’estero da Ird e nei migliori store online da Believe Digital. Otto brani inediti (Eco Sinfonia, Condivisioni, Due, Fissità, Fiori di Campo, Il fantasma del male, One ed Eco) che si muovono tra musica classica contemporanea e jazz. Mancarella sarà affiancato sul palco da Lorenzo Mancarella (clarinetto) e Filippo Scrimieri (beat box). Il live - con la direzione artistica dello spettacolo Nadia Carbone - ospiterà anche l'attrice Lidia Cocciolo, la regia video di Serena De Simone. Nel disco, invece, il brano che dà il titolo all'album è impreziosito dalla presenza di Luca Colombo (chitarra), Giorgio Mancarella (basso) e Massimiliano Ingrosso (batteria). La piacevole sorpresa nel disco si riscontra nei tre brani (Eco Sinfonia, Due e Il Fantasma del Male) eseguiti insieme alla Bulgarian National Radio Symphony Orchestra diretta da Christo Pavlov.



Il pianismo flessuoso e le composizioni, intese come processo creativo, evidenziano una musica elegante e suggestiva in cui si afferma una efficace ricerca della melodia e una particolare accuratezza nelle affermazione delle armonie jazz. Una congiunzione che si alterna talvolta tra concezione primordiale della musica e sofisticazione armonica, tra minimalismo filosofico e pulsione ritmica. Le composizioni pianistiche ricordano vagamente l'impressionismo di Satie e il mondo del jazz ambient ma quando subentra la parte ritmica che celebra l'incontro con la beatbox si aprono al mondo contemporaneo con una dinamicità e una dirompenza che fregia solo i musicisti di razza. Il disco si presenta come un libro da sfogliare. In primo luogo i temi fluidi, aeriformi e dinamici al tempo stesso con una ritmica delicata ma serrata che alterna momenti riflessivi ad attimi caleidoscopici, un clarinetto dal suono inconfondibilmente unico e un pianoforte dai colori cangianti ma sempre netti e profondamente empatici. Una ricchezza armonica dosata con stile paragonabile ad una panoramica lenta nel linguaggio cinematografico.



L’etichetta Dodicilune è attiva dal 1996. Dispone di un catalogo di oltre 220 produzioni di artisti italiani e stranieri ed è distribuita in Itali a e all'estero da IRD in circa 400 punti vendita tra negozi di dischi e store. I dischi Dodicilune possono essere acquistati anche online, ascoltati e scaricati su una cinquantina tra le maggiori piattaforme del mondo.