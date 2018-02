"Cuarteto Suerte Loca" Spettacolo di musica e danza

BRINDISI - Giovedì 15 febbraio 2018 (ore 20.00), per la stagione concertistica "BrindisiClassica", si esibisce a Brindisi nell'Auditorium del Liceo "E. Palumbo" il noto "Cuarteto Suerte Loca" con Gabriella Artale al pianoforte, Javier Salnisky al bandoneon, Fabio Acone al violino e Andrea Colella al contrabbasso .

In programma un suggestivo viaggio nel mondo del tango, a cominciare dai primi compositori della cosiddetta Guardia Vieja, da Arolas a Villoldo, per poi arrivare a Troilo, Plaza e Maffia fino al contemporaneo Astor Piazzolla.

Il Cuarteto Suerte Loca nasce dall'incontro di Gabriella Artale, pianista classica che ha ampliato i suoi interessi artistici studiando tango a Buenos Aires, con il bandoneonista argentino Javier Salnisky, la cui musica è tipica della tradizione popolare porteña; ai due si uniscono poi il violinista Fabio Acone e il contrabbassista Andrea Colella, due musicisti di grande spessore, avendo collaborato con le più importanti orchestre d'Italia e d'Europa e con artisti ai più alti livelli.

L'ensemble si esibisce regolarmente in teatri, milonghe e festival italiani e internazionali, riscuotendo sempre l’entusiasmo del pubblico, affascinato dagli arrangiamenti e dalle improvvisazioni che distinguono le interpretazioni dell'ensemble e richiamano lo spirito e lo stile del tango "A La Parrilla". La musica è pensata per la danza, secondo l'ispirazione che guidò i primi compositori e le grandi orchestre di Buenos Aires degli anni Trenta e Quaranta. Perciò i concerti sono sempre impreziositi dall'esibizione di ballerini ai più alti livelli, come i maestri Sofia Victoria Mira e Mariano Navone, che saranno in scena a Brindisi.

Il gruppo si è esibito in molti Istituti Italiani di Cultura all'estero e per importanti emittenti radiotelevisive italiane e argentine.