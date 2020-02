“Di gioia…in gioia” concerto del Quartetto Harmony Ensemble

BRINDISI - Domenica 9 febbraio 2020 (ore 11.00) il quartetto vocale e strumentale Harmony Ensemble si esibirà in concerto a Brindisi nella Sala Congressi nell'Istituto Alberghiero "S. Pertini", proponendo un viaggio musicale nel magico mondo della lirica, del musical, del cinema, della canzone d'autore, del tango con una successione di brani selezionati e arrangiati dal gruppo.

In scena, Daniela Stigliano, cantante dotata di una preziosa voce di soprano drammatico e protagonista d'importanti interpretazioni liriche in Italia e all'estero molto apprezzate dalla critica; Giuseppe Lo Preiato, poliedrico oboista, compositore, direttore d'orchestra e docente al Conservatorio ""L. Marenzio" di Brescia; Raffaele Bertolini, clarinettista di straordinario talento, che vanta una importante carriera concertistica e pregevoli registrazioni per emittenti italiane e straniere; Laura Beltrametti, pianista dalle mani d'oro e artista versatile con oltre 400 esibizioni in concerto e in spettacoli teatrali di rilevante valore culturale.

Il concerto inizia dalla lirica con due romanze pucciniane (Quando m'en vo, da La Bohéme e Vissi d'arte da Tosca), un'aria di Mozart (Voi che sapete da Le nozze di Figaro) e Il Magico Elisir di Lodi Luka (fantasia sull'opera L'elisir d'amore di Donizetti). Seguono il brano romantico Giugno 17 di Nunzio Ortolano, la canzonetta spagnola En medio a mis colores di Rossini e Punta Safò di Giuseppe Lo Preiato. Si passa poi alla musica di scena e da film con Night and Day di Porter (dal Musical Gay Divorce), Think of me di Webber (da Il Fantasma dell'Opera), Gabriel's Oboe di Morricone e Luci di Morricone di Lo Preiato. Il concerto termina con due brani tra i più belli di sempre: I' te vurria vasà di Russo-De Capua, pubblicata nel 1900, che è tra le canzoni napoletane più conosciute nel mondo, e la straordinaria melodia del tango Por una Cabeza, scritta da Carlos Gardel nel 1935 e spesso impiegata nel cinema e in televisione.

Ingresso: € 10,00 - Ridotto studenti e under venticinque: € 5,00

Info: 3288440033 - www.associazioneninorota.it