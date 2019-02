“Questo torrido dicembre”. Duo rock al Circo della Farfalla

FRANCAVILLA FONTANA - Torna nel fine settimana la rassegna di musica live a Il Circo della Farfalla, Circolo ARCI di Francavilla Fontana (BR). Sul palco saliranno Transmissions, Questo Torrido Dicembre e Antonio Fanelli!

Si inizia sabato 16 febbraio, con il primo live assoluto di Questo Torrido Dicembre, duo composto da Daniele Giorgino (batteria, tastiere) e Fabio Prudenzano (chitarre ,voce)

La loro musica consiste in un rock con sfumature pop, sonorità elettroniche su ritmi scanditi dalla vecchia batteria di Daniele ereditata dal nonno componente di una storica band Manduriana "I Bugiardi". La band ha composto una dozzina di brani con testi in italiano ed è impegnata nella realizzazione del primo disco.

Seguirà il suggestivo spettacolo audio/visivo di Transmissions, il veicolo tramite cui Bruno Pezer, musicista erzegovino di base a Brindisi esplora i territori dell'atmosfera e dell'astrazione.

Influenzato da elettronica, ambient, drone e minimalismo, Transmissions presenta una serie di brani creati tramite la ripetizione e stratificazione di brevi loop, sfruttando sintetizzatori e batterie digitali, registrazioni radicalmente modificate di chitarra e campioni di natura varia.

Ha pubblicato due album per l'etichetta piemontese Sounds Against Humanity e un EP autoprodotto.

L’appuntamento è per sabato 16 febbraio, a partire dalle ore 22:30 in via Giancola, 4. Ingresso libero.