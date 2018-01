Ex Fadda, laboratori, workshop e concerti per presentare "BandaLarga"

SAN VITO DEI NORMANNI - Sabato 13 e domenica 14 gennaio 2018 laboratori, workshop e concerti per presentare BandaLarga, l’orchestra di comunità prodotta dalla World Music Academy, la scuola di musica del Laboratorio urbano di San Vito dei Normanni. Domenica 14 Gennaio alle ore 20.30 concerto finale con oltre 100 musicisti.

Si avvicina la due giorni con giovani musicisti da tutta Italia che si sono dati appuntamento a San Vito dei Normanni per la residenza di BandaLarga, l’orchestra dell’ExFadda nata dall’esperienza di formazione e produzione portata avanti nel laboratorio di San Vito dei Normanni dalla World Music Academy.

Per due giorni 40 ragazzi provenienti dalle esperienze della Giovane Orchestra del Salento (Lecce) e dell’Orchestra Musica In Crescendo (San Salvo – Abruzzo) saranno ospitati da circa 30 ragazzi componenti dell’Orchestra residente della World Music Academy, composta dagli allievi della W.M.A e da allievi del Centro di Formazione “Capricci Sonori”. Il nuovo progetto orchestrale della World Music Academy è coinvolgere attivamente i partecipanti alle sue iniziative (in particolare gli allievi e le loro famiglie) nella co-produzione e nella governance di nuovi percorsi, a partire dalla costituzione dell’orchestra, in maniera da allargare la comunità già esistente, promuovendo lo scambio costante con altre esperienze culturali affini e tra generazioni differenti. L’obiettivo principale della residenza sarà quello di usare la musica come strumento aggregante di mondi musicali differenti: dalla musica classica, al rock, dalla musica pop a quella world.

Due giorni in cui saranno svolti laboratori di teatro (condotti dal coreografo internazionale Marcelo Bulgarelli e Stefania Mariano) e di improvvisazione musicale ( condotti da Claudio Prima con il supporto di Vincenzo Recchia, Emanuele Coluccia, Piero Errico, Sebastiano Lillo, Vera Longo, Mariella Cavaliere), sessioni di jam session orchestrali, concerti, dando altrettanto valore a tutti quei momenti informali che vanno dallo stare tutti intorno ad una tavola, ai momenti liberi in cui scaturiscono spontaneamente nuove e sane relazioni.

Domenica 14 Gennaio alle 20.30 100 tra ragazzi della residenza e progetti ospiti, concluderanno la residenza con un grande concerto in cui ognuno farà sentire la propria musica, in una dimensione di festa in cui ogni diversità sarà giustificata e darà il senso reale all’esperienza. Il concerto si concluderà con un grande momento d’insieme, frutto del laboratorio di improvvisazione tenuto nei due giorni di residenza.