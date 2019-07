Per la Festa del Borgo i menestrelli Terraròss in concerto

FASANO - Giovedì 1 agosto i Terraròss, suonatori e menestrelli della bassa Murgia, si esibiranno a Borgo Egnazia per un nuovo appuntamento con la “Festa del Borgo”, rassegna di eventi popolari in cui ognuno è un omaggio emozionante e sentito alle feste di paese che animano i borghi della Puglia.

In questa occasione saranno una grande famiglia fatta di mimi, giocolieri, circensi, trampolieri e mangiafuoco è pronta a riversarsi sul palcoscenico a cielo aperto della Piazza del Borgo del prestigioso resort. In un carosello di colori, attrazioni e performance, decine di danzatori, in costumi locali, trasformeranno i vicoli in un meraviglioso teatro fatto di magia, illusioni e tradizioni, volteggiando su balconi, piazze e terrazze per rendere omaggio alla regina di questa terra, la pizzica, con il suo incredibile patrimonio culturale di danza tradizionale. Durante la “Festa del Borgo” saranno anche presenti bancarelle per degustare i piatti locali, fatti sul momento, dalle massaie locali e la musica dei Terraròss.

Dominique Antonacci, Giuseppe De Santo, Annarita Di Leo, Vito Gentile, Antonio De Santo, Carlo Porfido, Nico Vignola, Stefano Pepe, formazione ufficiale di queste feste, proporranno uno show energico quanto emozionante, fatto di musica e gags, coadiuvato dalle danze delle ballerine, tra le quali ci saranno Caterina Totaro, Miriana Gentile e Ornella Cavallo.

“Il nostro spettacolo – ha spiegato il cantante Dominique - coinvolge molto il pubblico facendolo diventare parte integrante. In tal modo abbattiamo letteralmente la quarta parete e lo facciamo con la musica, la semplicità, la genuinità, la teatralità, la simpatia, e la travolgente forza che ci contraddistinguono. È questa la nostra originalità, noi vogliamo divertirci con il nostro pubblico, in modo che ogni serata sia indimenticabile per loro e anche per noi”.

Il gruppo Terraròss si è formato come un progetto di ricerca, atto a riscoprire e valorizzare la cultura di un tempo. Nel 2006 infatti Dominique Antonacci e Giuseppe De Santo, entrambi già musicisti, residenti a Roma per lavoro, hanno iniziato a suonare insieme con l’intento che attraverso la musica ci si riuscisse ad avvicinare maggiormente alle nostre più profonde tradizioni.

“Sono ormai tanti anni che giriamo interrottamente e di improvvisazione sembrerebbe che ce ne sia tanta, ma in realtà c'è un copione già scritto che noi rispettiamo alla lettera. Nonostante ciò, ai miei ragazzi riservo ogni sera dei momenti nuovi, che servono per fare gruppo e non far abbassare la guardia”.

Durante l’esibizione, saranno proposti sia i brani più apprezzati dei Terraròss come “Apulia”, “Ze Vecinze”, “All’alì” e altre ancora che le canzoni della tradizione popolare meridionale, riproposte con la simpatia e l’ilarità che contraddistingue il gruppo. Alla musica, inoltre si aggiungeranno sketch e gags proposte per coinvolgere i presenti.