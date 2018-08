Francavilla Open Jazz: Franco D’Andrea in concerto per Piano Solo

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 26 agosto, alle 21.30, il pianista Franco D’Andrea in concerto per piano solo in Piazza Giovanni XXIII di Francavilla Fontana (BR), in occasione di Francavilla Open Jazz.

L'iridescente arte di Franco D'Andrea è un poliedro tendente alla sfera. L'oceanica immensità della sua costante ricerca di un linguaggio personale all'interno della tradizione jazzistica, trova in questa quasi un’ora di musica in piano solo una rappresentazione adamantina.

Una straordinaria panoramica sul suo pensiero musicale libero da manierismi di sorta e costantemente alla ricerca di un'espressività autentica e profonda. Musica di una caparbietà gentile, appuntita, magmatica, scattante e raffinata. Travolgente e coerente allo stesso tempo. Mirabilmente in bilico tra Apollo e Dioniso. Intensamente personale, completamente jazz.

In un'epoca in cui nella maggior parte dei casi si maneggiano forme, estetica e arte con i guanti dell'anatomopatologo a proteggersi dalla formalina, Franco e la sua musica sono una delle luci più forti in una notte buia. Un faro da seguire per superare un mare scuro e viscoso in bonaccia.

Lo scorso 19 gennaio, per l’etichetta Parco della Musica Records, è uscito l’ultimo album di Franco D’Andrea, registrato in ottetto, intitolato Intervals I.

Francavilla Open Jazz fa parte del cartellone di Francavilla Estate 2018 ed è a cura della Scuola Musicale Comunale - Città di Francavilla Fontana (già organizzatrice di Francavilla Classica Lab) e dell'associazione Francavilla è Jazz, la cui rassegna giunge così al quinto anno consecutivo di proposte.



Franco D’Andrea Piano solo

Domenica 26 agosto 2018, ore 21.30

Piazza Giovanni XXII, Francavilla Fontana (BR)

Ingresso libero

Info: 0831 820111