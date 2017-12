Gabriele Poso ritorna al Barcollo di Torre

TORRE SANTA SUSANNA - Venerdì 29 dicembre il Barcollo di Torre Santa Susanna (Br) ospiterà Gabriele Poso per quello che sarà l’ultimo appuntamento musicale di questo 2017 (ingresso gratuito, ore 22).

Quello di Gabriele Poso sarà un ritorno al Barcollo, per l’artista sardo, polistrumentista, percussionista e compositore, che in estate chiuse appunto la rassegna “Il Giallo Barcollo”. Gabriele Poso si è esibito in diversi luoghi esteri, da Toronto e Instanbul, da Londra a Parigi, da Mosca a Shanghai, da Singapore ad Hong Kong.

Classe 1978, Gabriele Poso cresce a Lecce e sin da bambino stabilisce un profondo legame con la musica, fra influenze jazz, soul e afro-latino. Col passare del tempo si è avvicinato allo studio di vari strumenti, dando particolare attenzione alla chitarra con la quale dar’ vita alle sue migliori composizioni per poi approdare nell’affascinante mondo delle percussioni che presto sono diventate, per lui, una vera e propria ragione di vita.

Così nel 1998 inizia a studiare ritmi afro-cubani presso l’istituto “Timba” di Roma, sotto la guida del massimo esponente della cultura e della percussione afro-cubana in Italia Roberto “Mamey” Evangelista. Successivamente approfondisce le sue conoscenze musicali presso la Escuela Nacional de arte dell’Havana Cuba, e l’Universitad Interamericana de Puertu Rico a S.juan Puerto Rico.

Dopo aver terminato gli studi inizia a suonare in Europa e nel mondo al fianco di artisti del calibro di Ounlade (Yoruba records), Nicola Conte (Blue Note) e Tanya Michelle per citarne solo alcuni. “From The Genuine world” è un lungo viaggio che rappresenta “il bisogno di ritornare ad evidenziare i reali valori umani cercando di attribuirli il giusto peso e la giusta considerazione”.

Dopo il concerto di Leland Did It, il Barcollo saluta così il 2017 con un nuovo appuntamento musicale della propria attività. Fra gli artisti ospiti, in questi sei anni di attività, The Cyborgs, Il Genio, Roberto Dellera (Afterhours), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Francesco Di Bella (24 grana), Gianluca De Rubertis, Mino De Santis, Maksim Cristan, Amerigo Verardi, Giacomo Toni, Scarda, il djset di Luca de Gennaro (Radio Capital) e non solo.