Gianni Dall’Aglio a Oria per 33art Show 2018, conclusione del terzo anno accademico

ORIA - La Scuola di musica 33 art festeggerà la conclusione dell’anno accademico con un grande evento che avrà luogo a Oria, sabato 15 giugno 2018. Ospite della serata: Gianni Dall’Aglio, direttore onorario della scuola.

Un concerto per chiudere in bellezza il terzo anno di attività della Scuola di Musica 33 art di Oria (Brindisi). Una serata che riunirà allievi, docenti e amici per una grande festa dedicata alla musica. È il 33art Show 2018 che avrà luogo il 15 giugno 2018 presso il Teatro San Pasquale dell’Istituto Antoniano, alle ore 20:30.

Ospite d’onore dello show, sarà Gianni Dall’Aglio, direttore onorario della scuola di musica che, come dichiara Marinunzia Vacca, segretaria della Scuola 33art, è ormai una presenza costante e punto di riferimento all’interno della scuola. Dall’Aglio è stato uno dei più importanti protagonisti della storia musicale italiana: antesignano del rock italiano e pioniere musicale: batterista storico di Adriano Celentano e Lucio Battisti, è stato l’autore dell’indimenticabile brano “Pugni Chiusi” che, la voce di Demetrio Stratos, rese un capolavoro. Ѐ stato uno dei fondatori de “I Ribelli” nel 1960 e ha collaborato con numerosi altri artisti italiani. Tra le sue esibizioni ricordiamo due in particolare: il 23 aprile 1972 è stato il batterista a fianco di Lucio Battisti e Mina nello storico duetto televisivo a Teatro 10, nel 1977 è con Patty Pravo e suona la batteria in “Pensiero stupendo”.

La Scuola di Musica 33art, nel 2018, ha tenuto corsi di percussioni, batteria, pianoforte, chitarra, basso, canto, violino, viola, violoncello, tromba, trombone, corno, sassofono, clarinetto, flauto, oboe, fagotto e composizione.

Come dichiara il Maestro Salvatore Lana Delli Santi, direttore della Scuola: “Grande spazio è stato e sarà dato alla musica d’insieme: l’obiettivo della scuola è formare, già dalle prime lezioni, musicisti che sappiano rapportare il proprio lavoro con quello degli altri musicisti e, quindi, siano in grado di esibirsi in performance più complete rispetto all’esibizione singola”.

Prenderà parte alla serata anche il Maestro Gabriele Maggi, direttore del Conservatorio di Musica “G. Paisiello” di Taranto, istituzione con la quale è in corso di definizione un protocollo d’intesa per sviluppare la cultura e la formazione musicale sul territorio oritano, con particolare riferimento alla preparazione pre-accademica.

La Scuola è anche un centro accreditato “Trinity College London” per la musica, nel quale sono svolti gli innovativi esami di certificazione internazionale del Trinity College. È possibile scegliere il proprio esame tra un’ampia gamma di discipline musicali. Ciò rende facile l’individuazione della prova idonea per ogni singolo candidato, a prescindere dalla metodologia didattica e dallo stile musicale specifico. Sono disponibili quattro tipologie di esame: Music Grades, Music Certificates, Music Diplomas e Rock & Pop.

