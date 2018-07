“Gipsyland” a Torre Regina Giovanna: musica, food e teatro nella città gitana di Brindisi

BRINDISI - Sabato 21 luglio, a Torre Regina Giovanna di Apani (Br), si terrà la nona edizione di “Gipsyland” il festival che va oltre gli schemi delle proposte clubbing tradizionali e che trasforma la location alle porte di brindisi in una città gitana abitata da zingari e zingarelle in perfetto stile etnico, che condividono la grande passione per il travestimento, con bancarelle, giostre, fuochi, danzatrici, balle di fieno, carri e galli. Saranno proposti djset, live e performance.

Tra queste ci sarà anche uno spettacolo di varietà proposto dalla compagnia romana “La conventicola degli ultramoderni”. Si tratta di un brillante carosello nel quale si mescolano musica, cabaret e prosa con un tocco di pura femminilità e seduzione grazie alla presenza della burlesque performer Giuditta Sin della Scuola di Burlesque & Artfusion di Catania. In scena tra piume colorate e candita polvere di riso ci saranno anche Mirko Dettori e Madame de Freitas e altri ancora. Durante l’evento inoltre saranno allestiti vari point nei quali si potranno degustare alcune delle prelibatezze che caratterizzano il nostro territorio. A curare questo ambito del Gipsyland 2018 sarà ancora una volta l’agenzia barese R.P. Consulting.

“L’intento del progetto – spiega Giovanni Ventrelli, responsabile dell’agenzia – è quello di creare un rapporto molto stretto tra la città gitana e le materie prime di base e le preparazioni del territorio. Quindi nella nostra idea c’è quella di agire nell’ambito dello street food di tradizione folkloristica. Quest’anno riproponiamo questo concetto con delle innovazioni, ci sarà la possibilità di prenotare (mail: info@studiorp.it - cell 328 3285805) un tavolo servito, supportati dal ristorante Piano - Sushi italiano di Gioia del Colle (Ba), il tutto, in stile bistrot, come la tradizione del classico spettacolo di varietà. Inoltre riproporremo la braceria e la vineria con le famose bombette di Martina Franca e l’azienda vinicola Polvanera di Gioia del colle a supporto.

Dalle ore 21:00, con i punti vendita enogastronomici, con spettacoli live e con tante attrazioni, si darà inizio al Gipsyland che punta sempre più a diventare un’esperienza sensoriale più che un semplice festival musicale. I grandi nomi della musica internazionale non mancheranno, ma non saranno gli unici protagonisti.

Nell’Area Quercia sarà proposto il party ibizenco “Keep on dancing”, al quale sarà alternato il djset dell’americano Gene Hunt, leggenda dell’house di Chicago, il dj barese Andrea Fiorito e il progetto funk Black Vibration. Nell’area Hortus si potranno ascoltare i live di Fabrizio Rat - La Machina, italiano di base a Parigi che si esibisce con un pianoforte a coda, e di Alexander Stone anche lui italiano ma di base a Berlino, i dj set del giapponese Taku Hirayama, Limo e Christian Lisco. Nell’area Luna Park si esibirà Dj Spike, dj ufficiale della band Boomdabash, Sgamo ormai idolo degli amanti della musica trap, Mista P con Shogun Mc; l’Area Torre sarà Gipstronic a tema futurisco, con Alex Pala, Beatz to Play, Sante Sansone ed il set live “D U E project” della musicista barese Liviana Ferri.